Ціни на продукти стануть обпікаючими: як глобальне потепління вплине на інфляцію

Вчені-екологи спільно з Європейським центральним банком провели дослідження впливу глобального потепління на інфляцію. Виявилося, що ціни на продукти надалі зазнають різких змін.

Як клімат вплине на інфляцію

Дослідження показало, що потепління призведе до зростання цін на продукти, що своєю чергою, призведе до збільшення глобальної інфляції.

Читайте також Курс гривні до долара в Україні: МВФ визначив його як де-факто фіксований

Вони проаналізували, як змінювалася вартість продуктів у 121 країні починаючи з 1996 року. Також вчен взяли до уваги температурні та кліматичні чинники і виявили, що екстремальні погодні умови призведуть до щорічного зростання цін на продукти на 1,5 – 1,8% протягом десяти років.

Особливо це зростання буде помітним для країн Близького Сходу.

На 2035 рік дослідники прогнозують збільшення загальної інфляції на 0,8 – 0,9% через потепління. Натомість до 2060 року показник зросте ще на 1,1 – 2,2%.

Макс Коц, провідний автор дослідження і кліматолог із Потсдамського інституту досліджень впливу на клімат у Німеччині пояснив, що такі кліматичні зміни можуть вплинути і на банки, які борються з інфляцією, зокрема Федеральну резервну систему США.

Кліматичні зміни впливають на продуктивність сільського господарства, що і впливає на ціни. Наприклад спека в Європі 2022 року скоротила запаси продовольства і призвела до зростання цін.

Тож науковці наголошують на необхідності вжиття заходів щодо боротьби зі зміною клімату та адаптації до її наслідків. Це має допомогти сповільнити інфляцію.