Як клімат вплине на інфляцію

Дослідження показало, що потепління призведе до зростання цін на продукти, що своєю чергою, призведе до збільшення глобальної інфляції.

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Вони проаналізували, як змінювалася вартість продуктів у 121 країні починаючи з 1996 року. Також вчен взяли до уваги температурні та кліматичні чинники і виявили, що екстремальні погодні умови призведуть до щорічного зростання цін на продукти на 1,5 – 1,8% протягом десяти років.

Зверніть увагу! Особливо це зростання буде помітним для країн Близького Сходу.

На 2035 рік дослідники прогнозують збільшення загальної інфляції на 0,8 – 0,9% через потепління. Натомість до 2060 року показник зросте ще на 1,1 – 2,2%.

Макс Коц, провідний автор дослідження і кліматолог із Потсдамського інституту досліджень впливу на клімат у Німеччині пояснив, що такі кліматичні зміни можуть вплинути і на банки, які борються з інфляцією, зокрема Федеральну резервну систему США.

Нагадаємо! Кліматичні зміни впливають на продуктивність сільського господарства, що і впливає на ціни. Наприклад спека в Європі 2022 року скоротила запаси продовольства і призвела до зростання цін.

Тож науковці наголошують на необхідності вжиття заходів щодо боротьби зі зміною клімату та адаптації до її наслідків. Це має допомогти сповільнити інфляцію.