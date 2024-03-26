Как климат повлияет на инфляцию

Исследование показало, что потепление приведет к росту цен на продукты, что в свою очередь, приведет к увеличению глобальной инфляции.

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Они проанализировали, как менялась стоимость продуктов в 121 стране начиная с 1996 года. Также ученые приняли во внимание температурные и климатические факторы и обнаружили, что экстремальные погодные условия приведут к ежегодному росту цен на продукты на 1,5 – 1,8% в течение десяти лет.

Обратите внимание! Особенно этот рост будет заметным для стран Ближнего Востока.

На 2035 год исследователи прогнозируют увеличение общей инфляции на 0,8 – 0,9% из-за потепления. Зато к 2060 году показатель вырастет еще на 1,1 – 2,2%.

Макс Коц, ведущий автор исследования и климатолог из Потсдамского института исследований влияния на климат в Германии объяснил, что такие климатические изменения могут повлиять и на банки, которые борются с инфляцией, в частности Федеральную резервную систему США.

Напомним! Климатические изменения влияют на производительность сельского хозяйства, что и влияет на цены. Например жара в Европе 2022 года сократила запасы продовольствия и привела к росту цен.

Поэтому ученые подчеркивают необходимость принятия мер по борьбе с изменением климата и адаптации к его последствиям. Это должно помочь замедлить инфляцию.