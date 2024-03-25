Режим валютного курса в Украине

С октября 2023 года НБУ перешел к режиму управляемой гибкости, реагируя на ситуацию на рынке путем повышения или снижения курса своих интервенций. Основная часть операций на межбанковском валютном рынке осуществляется через покупку долларов банками у НБУ, что фактически позволяет регулятору контролировать курс.

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То есть, официальный обменный курс по отношению к доллару определяется на основе серии сделок на межбанковском валютном рынке.

Хотя НБУ допустил большую гибкость обменного курса с октября 2023 года, необходимы дополнительные наблюдения, чтобы определить его новую тенденцию. К тому времени режим обменного курса де-факто будет классифицирован как фиксированный, – говорится в меморандуме.

Однако, по данным МВФ, официальные курсы обмена других валют других валют определяются НБУ на основе официального курса по отношению к доллару и кросс-курсов соответствующих иностранных валют.

Де-юре валютный курс Украины является плавающим,

– говорится в меморандуме.

Каким будет доллар на этой неделе

В комментарии 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что на этой неделе на валютном рынке актуальной останется тенденция "стабильной изменчивости", в частности, ежедневные разнонаправленные колебания курсов, но без существенной угрозы для усредненных валютных показателей.

Заметьте! Прогнозируя банкир добавил, что курс на межбанке будет на уровне 38,5 – 39,5 гривны за доллар и 41,5 – 43 гривны за евро, а на наличном рынке – 38,5 – 40 гривен за доллар и 41 – 43,5 гривны за евро.

Подытоживая, Лесовой отметил, рынок валют находится в состоянии прогнозируемости, а решение вопроса об объемах и системности получения макрофинансовой помощи нивелируют факторы неопределенности.

Напомним! Официальные курсы валют публикуют ежедневно на сайте НБУ не позднее 15:30 дня расчета и вступают в силу на следующий рабочий день.