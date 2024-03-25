Что происходило на наличном рынке

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу рассказала, что спрос на прошлой неделе привел к динамичному росту курса доллара. Уже в первые дни недели он превысил значение 39 гривен за доллар.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Это автоматически привело к удорожанию иностранной валюты при покупке по безналичным каналам и вызвало ответную реакцию наличного сегмента рынка. Пиковых отметок здесь курс достиг во вторник, когда стоимость доллара касалась отметки 39,4 гривен за доллар.

Золотько отмечает, что в ответ на эти тренды регулятор увеличил интенсивность валютных интервенций на ВРУ. Только за прошедшую неделю их объем составил 680,9 миллиона долларов. Это более чем вдвое больше показателей позапрошлой недели.

Это позволило уменьшить давление на гривну и в конце концов большую часть недели торги на ВРУ происходили ниже психологической отметки 39 гривен за доллар,

– объясняет банкир.

Каким будет курс на этой неделе

Стоит отметить, что рост курса до отметок более 39 гривен за доллар не привело к ощутимой реакции на наличном рынке По статистике регулятора, в течение прошлой недели население в среднем за день покупало валюты на 15 миллионов больше, чем продавало. Для сравнения, в конце января разница достигала 70 – 80 миллионов долларов в день.

На этой неделе я ожидаю довольно широкий коридор курсовых колебаний на межбанке. Ориентиром для рынка на ближайшее время, похоже, будет отметка 39 гривен за доллар. По моему мнению, стоимость валюты в наличном сегменте в течение этой недели будет находиться в диапазоне 38,8 – 39,5 гривны за доллар,

– прогнозирует банкир.

Золотько отмечает, что на ограниченный спрос населения на покупку валюты указывают и курсовые показатели на наличном рынке, которые только на 10 – 15 копеек превышают котировки на межбанке. На этой неделе наличный рынок будет следовать безналичному курсовому тренду. Разница между этими курсами, вероятно, не превысит 10 – 20 копеек.