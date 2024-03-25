Режим валютного курсу в Україні

З жовтня 2023 року НБУ перейшов до режиму керованої гнучкості, реагуючи на ситуацію на ринку шляхом підвищення або зниження курсу своїх інтервенцій. Основна частина операцій на міжбанківському валютному ринку здійснюється через купівлю доларів банками в НБУ, що фактично дозволяє регулятору контролювати курс.

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Тобто, офіційний обмінний курс щодо долара визначається на основі серії угод на міжбанківському валютному ринку.

Хоча НБУ допустив більшу гнучкість обмінного курсу з жовтня 2023 року, необхідні додаткові спостереження, щоб визначити його нову тенденцію. До того часу режим обмінного курсу де-факто буде класифікований як фіксований, – йдеться у меморандумі.

Однак, за даними МВФ, офіційні курси обміну інших валют визначаються НБУ на основі офіційного курсу щодо долара та крос-курсів відповідних іноземних валют.

Де-юре валютний курс України є плаваючим,

– йдеться у меморандумі.

Яким буде долар цього тижня

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що цього тижня на валютному ринку актуальною залишиться тенденція "стабільної мінливості", зокрема, щоденні різноспрямовані коливання курсів, але без істотної загрози для усереднених валютних показників.

Зауважте! Прогнозуючи банкір додав, що курс на міжбанку буде на рівні 38,5 – 39,5 гривні за долар та 41,5 – 43 гривні за євро, а на готівковому ринку – 38,5 – 40 гривень за долар та 41 – 43,5 гривні за євро.

Підсумовуючи, Лєсовий наголосив, ринок валют перебуває в стані прогнозованості, а розв’язання питання щодо обсягів та системності отримання макрофінансової допомоги нівелюють фактори невизначеності.

Нагадаємо! Офіційні курси валют публікують щодня на сайті НБУ не пізніше 15:30 дня розрахунку і набувають чинності наступного робочого дня.