Буде великий стрибок чи ні: гнучкий курс можуть повернути

НБУ може встановити неформальний коридор до поточного курсу. Після скасування фіксованої вартості долара, аналітики вважають, що він не повинен сильно змінитися.

Що буде з доларом після запровадження гнучкого курсу

НБУ зазначив, що збирається перейти до гнучкого курсу долара, що передбачає контроль та зміну ситуації на ринку, за потреби. Віталій Варвищук розповів, що рамки курсу визначені не будуть, а у разі обмеженого коридору, вартість вийде на максимальне значення.

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Віталій Варвищук Глава департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Коридор – це точно не те, що вони збираються робити. Я дуже сумніваюсь, що вони даватимуть будь який орієнтир по значенню курсу і чи динаміку девальвації.

Натомість Голова аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій вважає, що на першому етапі запровадження гнучкого курсу, регулятор встановить коридор у межах 30 копійок. В такому діапазоні й буде коливатися долар протягом певного часу.

Яким буде долар цього тижня

Анна Золотько розповіла для 24 Каналу, що наближення осіннього періоду та активізація побоювань українців щодо енергетичної ситуації через обстріли можуть дещо посилити долар.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Зараз ми знаходимося у доволі сприятливому для гривні часовому проміжку – в середині місяця попит на валюту з боку населення зазвичай знижується. Тому я не прогнозую подальшого зростання курсу. Щоправда, з огляду на сформований на ринку фактичний баланс між попитом та пропозицією, й зміцнення гривні, схоже, чекати не варто.

Тож можна очікувати, що курс продажу долара знаходитиметься в діапазоні 37,3 – 37,8 гривні.

Який курс долара 14 серпня

У банках курс долара не змінився за вихідні, тоді як в обмінниках продаж здорожчав на 8 копійок, а купівля впала на 6 копійок. На чорному ринку теж спостерігався певний неспокій, але у межах 1 – 3 копійок.