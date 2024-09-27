Економічні прогнози від голови НБУ: чого очікувати українцям

Голова НБУ Андрій Пишний дав інтерв'ю для Business Breakfast від Forbes Ukraine, де поділився своїм баченням економічних перспектив країни. Він розповів, які сценарії можливі для української економіки найближчим часом.

Очікування НБУ на IV квартал 2024 року

Станом на вересень Україна перебуває в рамках базового сценарію макропрогнозу НБУ, оновленого в липні. Наступний прогноз очікується 31 жовтня, повідомляє Андрій Пишний.

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Економічне зростання пришвидшується, і цього року очікується збільшення ВВП до 3,7%.

Дефіцит електроенергії прогнозується на рівні 7%. Хоча ризик нових російських атак залишається, Україна продовжує діяти в межах базового сценарію, і прогноз щодо дефіциту може покращитися.

Андрій Пишний Голова НБУ Український уряд, бізнес, навіть металурги змогли адаптуватися: собівартість електроенергії суттєво знизилась, обсяги виробництва відновились через імпорт електроенергії, створення автономних систем енергопостачання, почалася відбудова зруйнованих потужностей.

У червні банки, що охоплюють 87% активів фінансової системи, підписали меморандум щодо пільгового кредитування для відновлення енергетики. Він охоплює малі та великі енергетичні проєкти з фінансуванням від 500 тисяч євро до 25 мільйонів євро.

Зауважте! Наразі отримано кілька тисяч заявок, а загальна сума узгоджених кредитів становить 7,2 мільярди гривень, з яких уже виділено близько 1,5 мільярда гривень. Ставка за кредитами не перевищує 13,5%.

Ця зима не буде простою, і наслідки дефіциту будуть відчуватися. Кожен із нас якоюсь мірою повинен стати енергетиком. Громадяни, які потребують забезпечити помешкання автономними джерелами енергоживлення та енергозабезпечення, можуть скористатися державною програмою кредитування під ставку 0%,

– додає голова НБУ.

Які настрої в бізнесу

Настрої бізнесу в Україні почали погіршуватися з весни, і цей спад продовжувався влітку. Проте, у серпні показники почали поліпшуватися, що свідчить про адаптацію бізнесу до нових умов.

НБУ акцентує на важливості макроекономічної стабільності, адже саме вона визначає інвестиційні рішення та розвиток бізнесу.

Важливо! Андрій Пишний наголошує, що невизначеність унеможливлює ефективне планування, тому стабільність є ключовим ресурсом для бізнесу та партнерства з міжнародними донорами.

Якщо міжнародна підтримка зменшиться

Якщо міжнародна підтримка для України зменшиться, НБУ зосередиться на кількох напрямках. По-перше, важливо забезпечити реалізацію структурних реформ, які є умовою для отримання допомоги від міжнародних партнерів.

Щоб вони були активовані, потрібно реалізовувати план структурних реформ. Звичайно, партнери знаходяться у своїх політичних циклах, що створює додатковий тиск для України, як ми побачили цьогоріч, коли пів року чекали відновлення допомоги США. Але це нормально, бо це демократичний процес,

– каже Андрій Пишний.

Якщо виникне розрив у фінансуванні, Україна буде змушена використовувати власні обмежені ресурси, прискорювати витрати або скорочувати їх. Також Україна продовжуватиме працювати над отриманням нових механізмів фінансування, як-от ERA, що може забезпечити €50 млрд до кінця року.

Зауважте! Баланс ризиків наразі зміщений у бік подальшого прискорення, тому НБУ вирішив призупинити цикл зниження облікової ставки. 19 вересня Нацбанк вдруге залишив ставку на рівні 13%.

Популярність ОВДП

Відновлення ринку внутрішнього боргу дало можливість уряду повністю покривати старі випуски облігацій і залучити додаткові 80 мільярдів гривень у 2023 році.

У 2024-му внутрішні облігації залишаються популярними серед юридичних осіб і громадян. Рівень роловеру досяг 154%, а уряд залучив понад 260 мільярдів гривень.

Зауважте! Інвестиції українців в ОВДП виросли з 30 мільярдів гривень на початок 2023 року до 69 мільярдів гривень у вересні. Помʼякшення монетарної політики сприяло зниженню вартості запозичень на 10%.