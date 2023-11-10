Українці за кордоном витрачають менше готівки з українських карток, — НБУ

Нацбанк опитав п'ять українських банків у листопаді 2022 року та шість — у вересні 2023 року, аби дослідити, витрати українців за кордоном. Виявилося, що з березня 2023 року суттєво зменшилися обсяги зняття готівки.

Чому українці знімають менше готівки

Метою дослідження було вивчення географічної та цільової структури витрат українців за кордоном. Попри те, що за останні сім місяців вони знімали значно менше готівки, загальні витрати у торговельних мережах залишаються високими.

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В НБУ вважають, що українці почали знімати менше готівки завдяки низці заходів, націлених на:

підвищення привабливості гривневих активів;

калібрування валютних обмежень;

поліпшення перетоків валюти між міжбанківським та готівковим ринками в Україні;

посилення ефективності заходів фінансового моніторингу та валютного нагляду.

Де найбільше витрачають

Географічна структура витрат також залишається стійкою. Традиційно великі обсяги витрат залишаються в Польщі та Німеччині — країнах, що прийняли найбільше число вимушених переселенців з України.

Зменшення обсягів зняття готівки спричинило зміни у географічній структурі цих операцій у період з лютого до липня 2023 року:

частка Польщі знизилася з 37% до 18%,

знизилася з 37% до 18%, Словаччини — з 15% до 2%,

— з 15% до 2%, Румунії — з 8% до 1%.

Натомість зросла частка Німеччини — з 6% до 13% та Іспанії — з 3% до 7%.

Влітку 2023 року було незначне зростання витрат українців за кордоном. Це пов'язують з піком туристичного сезону, зокрема в країнах "морського туризму": Італії, Болгарії, Хорватії, Іспанії та Греції.