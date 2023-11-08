Заощадження українців у валюті зросли

Колишній голова ради НБУ Богдан Данилишин розповів, що станом на 1 жовтня фінансові активи у вигляді готівкової іноземної валюти досягли позначки 116 мільярдів доларів.

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Він додав, що строкові гривневі депозити досягли 461 мільярда гривень, тобто 13 мільярдів доларів. Це в еквіваленті на 5 мільярдів доларів більше ніж на початку року.

Богдан Данилишин Колишній голова ради НБУ При цьому основну частину приросту строкових гривневих депозитів складають не вклади населення, а депозити бізнесу (60%).

Нагадаємо! Порівняно з початком року обсяг зняття готівки закордоном серед українців впав майже у чотири рази. У січні цей показник становив 460,7 мільйона доларів, тоді як в липні – 115,6 мільйона доларів.

Як змінювався курс долара протягом року

З початку 2023 року на готівковому ринку курс долара поступово знижувався. Попри це у липні, серпні та вересні спостерігалися сплески збільшення вартості іноземної валюти. Найвищої межі ціна долара досягла на початку осені – 38,60 гривень.

До слова! Порівняно з груднем 2022 року курс валюти впав на 5,3%.