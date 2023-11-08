Сбережения украинцев в валюте выросли

Бывший глава совета НБУ Богдан Данилишин рассказал, что по состоянию на 1 октября финансовые активы в виде наличной иностранной валюты достигли отметки 116 миллиардов долларов.

Читайте также Доллар становится дешевле: что происходит с валютой

Он добавил, что срочные гривневые депозиты достигли 461 миллиарда гривен, то есть 13 миллиардов долларов. Это в эквиваленте на 5 миллиардов долларов больше, чем в начале года.

Богдан Данилишин Бывший глава совета НБУ При этом основную часть прироста срочных гривневых депозитов составляют не вклады населения, а депозиты бизнеса (60%).

Напомним! По сравнению с началом года объем снятия наличных заграницей среди украинцев упал почти в четыре раза. В январе этот показатель составил 460,7 миллионов долларов, тогда как в июле – 115,6 миллионов долларов.

Как менялся курс доллара в течение года

С начала 2023 г. на наличном рынке курс доллара постепенно снижался. Несмотря на это, в июле, августе и сентябре наблюдались всплески увеличения стоимости иностранной валюты. Самая высокая граница цена доллара достигла в начале осени – 38,60 гривны.

К слову! По сравнению с декабрем 2022 курс валюты упал на 5,3%.