Найнижча вартість долара – в обмінниках: за скільки можна купити та продати валюту

В банках долар все ще тримається позначки у 37 гривень при купівлі, втім в обмінниках ціна нижча ніж у банках. Щодо євро, то валюта трішки додала ціни при продажі.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 10 серпня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 37 гривень (без змін проти 9 серпня), а продаж – 37,55 гривні (+5 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 40,75 гривні (-2 копійки), а продають в середньому за 41,5 гривні (без змін).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 36,86 гривні (-21 копійка), а продаж – 37,51 гривні (+8 копійок), за даними finance.ua.

(-21 копійка), а продаж – (+8 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,77 гривні (-20 копійок), а продаж – 41,6 гривні (+13 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,31 гривні (+1 копійка), а продаж – 37,45 гривні (без змін).

(+1 копійка), а продаж – (без змін). Євро купують по 41,15 гривні (+5 копійок), а продають за 41,35 гривні (без змін).

Що з курсом долара

Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, у розмові з 24 Каналом розповів, що протягом 14 – 20 серпня, найімовірніше, на готівковому валютному ринку триватимуть "інерційні" процеси, що позначаться на курсовому коридорі.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Курс долара залишиться в межах 37 – 37,5 гривні, а на курс євро впливатиме передусім міжнародний курс пари долар/євро, тому коридор допустимих змін буде, як і двома тижнями раніше, в кордонах 40,7 – 42 гривень.

Варто зауважити, що інші характеристики готівкового валютного ринку залишаться без істотних змін. Спред коливатиметься в діапазоні 0,15 – 0,25 гривні, щоденні коливання будуть на рівні 0,1 – 0,3 гривні, а рівновага між попитом і пропозицією на готівку буде збережена.

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