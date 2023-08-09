Рівень корупції в Україні суттєво знизився
Такі висновки зробив міністр фінансів України Сергій Марченко, враховуючи свій досвід та дані, якими володіє міністерство.
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Корупцію в Україні треба розглядати з декількох площин. Я скажу так. Я вже досить досвідчений. Ви ж кажете, що я – "податківець зі стажем". За 20 років, за які я розумію процеси в цій країні, рівень корупції зараз найменший, який є. Можливо, в деяких секторах він залишився досить високим. Але в принципі в цілому по системі.
Також він додав, що така позиція базується на його відчуттях та розумінні цифр.
І певне розуміння цифр. Тобто корупція як явище зараз повністю під суспільним моніторингом. Дуже важко робити ті речі, які робив, умовно кажучи, в період Януковича. У нас немає збагаченого, у нас немає міністерських посад, на яких у нас стають олігархами. Може це бути аргументом? Може? Може,
– додав міністр.
Спільника Костянтина Жеваго затримали на Кіпрі
На Кіпрі затримали спільника олігарха Костянтина Жеваго та колишнього заступника голови правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит", якого підозрюють у відмиванні 100 мільйонів доларів. Рішенням суду було вирішено утримувати підозрюваного під вартою.
У межах розслідування самому Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 27, частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 209 Кримінального Кодексу України, також підозри повідомлені низці топменеджерів банку. Вони організували механізм розтрати 113 мільйонів доларів США фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку,
– пояснили представники ДБР.
Також було накладено арешт на його майно, зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також під варту взяли:
- 14 майнових комплексів;
- 21 частину майнових комплексів;
- 30 нежитлових приміщень;
- 10 квартир.