Рівень корупції в Україні суттєво знизився

Такі висновки зробив міністр фінансів України Сергій Марченко, враховуючи свій досвід та дані, якими володіє міністерство.

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Сергій Марченко Міністр фінансів України Корупцію в Україні треба розглядати з декількох площин. Я скажу так. Я вже досить досвідчений. Ви ж кажете, що я – "податківець зі стажем". За 20 років, за які я розумію процеси в цій країні, рівень корупції зараз найменший, який є. Можливо, в деяких секторах він залишився досить високим. Але в принципі в цілому по системі.

Також він додав, що така позиція базується на його відчуттях та розумінні цифр.

І певне розуміння цифр. Тобто корупція як явище зараз повністю під суспільним моніторингом. Дуже важко робити ті речі, які робив, умовно кажучи, в період Януковича. У нас немає збагаченого, у нас немає міністерських посад, на яких у нас стають олігархами. Може це бути аргументом? Може? Може,

– додав міністр.

Спільника Костянтина Жеваго затримали на Кіпрі

На Кіпрі затримали спільника олігарха Костянтина Жеваго та колишнього заступника голови правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит", якого підозрюють у відмиванні 100 мільйонів доларів. Рішенням суду було вирішено утримувати підозрюваного під вартою.

У межах розслідування самому Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 27, частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 209 Кримінального Кодексу України, також підозри повідомлені низці топменеджерів банку. Вони організували механізм розтрати 113 мільйонів доларів США фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку,

– пояснили представники ДБР.

Також було накладено арешт на його майно, зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також під варту взяли: