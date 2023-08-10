Курс валют в банках

По данным "Минфина", 10 августа покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 37 гривен (без изменений против 9 августа), а продажа – 37,55 гривны (+5 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 40,75 гривны (-2 копейки), а продают в среднем по 41,5 гривны (без изменений).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 36,86 гривны (-21 копейка), а продажа – 37,51 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.

(-21 копейка), а продажа – (+8 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,77 гривны (-20 копеек), а продажа – 41,6 гривны (+13 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,31 гривны (+1 копейка), а продажа – 37,45 гривны (без изменений).

(+1 копейка), а продажа – (без изменений). Евро покупают по 41,15 гривны (+5 копеек), а продают за 41,35 гривны (без изменений).

Что с курсом доллара

Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в разговоре с 24 Каналом рассказал, что в течение 14 – 20 августа, вероятнее всего, на наличном валютном рынке будут продолжаться "инерционные" процессы, которые скажутся на курсовом коридоре.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Курс доллара останется в пределах 37-37,5 гривны, а на курс евро будет влиять прежде всего международный курс пары доллар/евро, поэтому коридор допустимых изменений будет, как и двумя неделями ранее, в границах 40,7-42 гривен.

Следует отметить, что другие характеристики наличного валютного рынка останутся без существенных изменений. Спред будет колебаться в диапазоне 0,15 – 0,25 гривны, ежедневные колебания будут на уровне 0,1 – 0,3 гривны, а равновесие между спросом и предложением наличными будет сохранено.

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