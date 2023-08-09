Курс валют в банках

По данным "Минфина", 9 августа покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 37 гривен (+10 копеек против 8 августа), а продажа – 37,5 гривны (-5 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 40,77 гривны (-3 копейки), а продают в среднем по 41,5 гривны (-4 копейки).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 36,84 гривны (-21 копейка), а продажа – 37,51 гривны (+14 копеек), по данным finance.ua.

(-21 копейка), а продажа – (+14 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,73 гривны (-25 копеек), а продажа – 41,61 гривны (+14 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,3 гривны (+1 копейка), а продажа – 37,45 гривны (+5 копеек).

(+1 копейка), а продажа – (+5 копеек). Евро покупают по 41,1 гривны (-5 копеек), а продают за 41,35 гривны (без изменений).

Что с курсом доллара

В разговоре с 24 Каналом банкирша Анна Золотько рассказала, что в начале прошлой недели гривна динамично укреплялась в пределах коррекции после роста курса из-за изменения учетной ставки. Следовательно, курс большую часть прошлой недели удерживался в диапазоне 37,3 – 37,45 гривны.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка В то же время, на этой неделе на рынке будет наблюдаться тенденция к медленному тяготению курса доллара к официальному. Это дает повод прогнозировать постепенное понижение спроса на иностранную валюту и коррекцию наличного курса. На мой взгляд, на этой неделе возобновится тренд на плавное снижение стоимости наличного доллара.

По прогнозам Золотько, курс в течение ближайших семи дней будет находиться в диапазоне. 37,1 – 37,5 гривны.

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