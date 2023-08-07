Что было с курсом доллара на прошлой неделе

В начале прошлой недели гривна динамично укреплялась в пределах коррекции после роста курса из-за изменения учетной ставки, 24 Канала банкирша Анна Золотько.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Однако переходная дата и массовые выплаты зарплат подпитали спрос на иностранную валюту и спровоцировали небольшое подорожание доллара. Следовательно, курс большую часть прошлой недели удерживался в диапазоне 37,3 – 37,45 гривен.

К слову, по информации НБУ, в первые два дня августа фиксировалось отрицательное сальдо сделок продаж и покупки иностранной валюты населением. Разница между объемом проданной и купленной валюты достигала 7 миллионов долларов в день. По мнению банкирши, это достаточно скромный показатель, в прошлые месяцы были другие тенденции: украинцы больше продавали валюты, чем покупали.

Что будет с курсом доллара в течение этой недели

С 7 по 13 августа на рынке будет наблюдаться тенденция к медленному тяготению курса доллара к официальному.

Это дает повод прогнозировать постепенное понижение спроса на иностранную валюту и коррекцию наличного курса. На мой взгляд, на этой неделе возобновится тренд на плавное снижение стоимости наличного доллара. А курс в ближайшие семь дней будет находиться в диапазоне 37,1 – 37,5 гривен,

– спрогнозировала Золотько.

Так случится, потому что к середине прошлой недели отрицательный показатель купли и продажи начал сокращаться.

Какой курс доллара 7 августа

За выходные курс доллара изменился довольно двусмысленно. Покупка в банках и продажи в обменниках выросли на 9 – 10 копеек. В то время как покупка в обменниках и продажа на черном рынке упали на 6 – 10 копеек.

В банках: покупка – 37 гривен; продажа – 37,52 гривны;

покупка – 37 гривен; продажа – 37,52 гривны; В обменниках: покупка – 37 гривен; продажа – 37,45 гривны;

покупка – 37 гривен; продажа – 37,45 гривны; На черном рынке: покупка – 37,25 гривны; продажа – 37,4 гривны.

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