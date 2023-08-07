Курс валют в банках

По данным "Минфина", 7 августа покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 37 гривен (+10 копеек против 4 августа), а продажа – 37,52 гривны (+2 копейки).

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Наличное евро банки покупают за 40,75 гривны (+5 копеек), а продают в среднем по 41,55 гривны (+5 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37 гривен (-6 копеек), а продажа – 37,45 гривны (+9 копеек), по данным finance.ua.

(-6 копеек), а продажа – (+9 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,73 гривны (-27 копеек), а продажа – 41,6 гривны (+10 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,25 гривны (-5 копеек), а продажа – 37,4 гривны (-10 копеек).

(-5 копеек), а продажа – (-10 копеек). Евро покупают по 41,15 гривны (+5 копеек), а продают за 41,4 гривны (+5 копеек).

Каким будет курс этой недели

В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что с 7 по 13 августа на рынке будет сохраняться период "затишье". Следовательно, коридор валютных колебаний составит 37 – 37,5 гривны за доллар и 40,7 – 42 гривен за евро.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Фактически ситуация будет очень напоминать июльскую: курс доллара будет тяготиться к нижней границе, а курс евро будет зависеть от колебаний пары доллар/евро на международных торгах.

Кроме этого будут наблюдаться:

амплитуда текущих колебаний не превысит 0,3 гривны;

спрэд останется в диапазоне 0,15 – 0,25 гривны;

сохранится баланс между спросом и предложением наличными.

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