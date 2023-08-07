Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 7 серпня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 37 гривень (+10 копійок проти 4 серпня), а продаж – 37,52 гривні (+2 копійки).

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Готівкове євро банки купують за 40,75 гривні (+5 копійок), а продають в середньому за 41,55 гривні (+5 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37 гривень (-6 копійок), а продаж – 37,45 гривні (+9 копійок), за даними finance.ua.

(-6 копійок), а продаж – (+9 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,73 гривні (-27 копійок), а продаж – 41,6 гривні (+10 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,25 гривні (-5 копійок), а продаж – 37,4 гривні (-10 копійок).

(-5 копійок), а продаж – (-10 копійок). Євро купують по 41,15 гривні (+5 копійок), а продають за 41,4 гривні (+5 копійок).

Яким буде курс цього тижня

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що з 7 по 13 серпня на ринку буде зберігатися період "затишшя". Відтак коридор валютних коливань складе 37 – 37,5 гривні за долар та 40,7 – 42 гривень за євро.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Фактично ситуація дуже нагадуватиме липневу: курс долара тяжітиме до нижнього кордону, а курс євро залежатиме від коливань пари долар / євро на міжнародних торгах.

Крім цього спостерігатимуться:

амплітуда поточних коливань не перевищить 0,3 гривні;

спред залишиться в діапазоні 0,15 – 0,25 гривні;

збережеться баланс між попитом і пропозицією на готівку.

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