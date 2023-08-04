Від чого залежить курс валют

На думку Тараса Лєсового, яку він висловив для 24 Каналу, зниження облікової ставки НБУ на 3 відсоткових показники могло спричинити коливання на ринку. Проте майбутній експорт збіжжя може стати плацдармом для будь-яких істотних змін.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Все ж великі сподівання покладаються на європейські "Коридори солідарності" з експортним потенціалом близько 4 мільйонів тонн на місяць. Але поки не з’ясовано, коли вони запрацюють. Тому чим довше триватиме стан невизначеності, тим більше він тиснутиме на готівковий курс. Тому, гадаю, що НБУ докладатиме зусилля саме на стримування панічних та ажіотажних проявів та для запобігання можливих негативних наслідків скорочення експорту.

Нагадаємо! До червня Україна експортувала близько 49 мільйонів тонн зернових та зернобобових з прибутком у більш як 20 мільярдів доларів.

Також, інші чинники, які впливають на готівковий курс, залишилися впливовими й надалі. До них додалися економічні та воєнні умови.

Економічні фактори – це насамперед системність отримуваної макрофінансової допомоги (варто згадати черговий транш ЄС у розмірі 1,5 мільярда євро та 1,25 мільярда доларів грантових коштів від США), розвиток української економіки та зокрема малого та середнього бізнесу через державну програму пільгового кредитування "5-7-9",

– розповів він.

Успіхи нашої армії на фронті на пряму впливають на настрої суспільства. Тож підвищені очікування, зумовлені чутками про "наступ" можуть позитивно вплинути на ринок.

Прогноз курсу валют на наступний тиждень

З 7 по 13 серпня буде зберігатися період "затишшя" вважає Тарас Лєсовой.

Так, коридор валютних коливань складе 37 – 37,5 гривні за долар та 40,7 – 42 гривень за євро. Фактично ситуація дуже нагадуватиме липневу: курс долара тяжітиме до нижнього кордону, а курс євро залежатиме від коливань пари долар / євро на міжнародних торгах,

– спрогнозував банкір.

Також на ринку спостерігатимуться:

амплітуда поточних коливань не перевищить 0,3 гривні;

спред залишиться в діапазоні 0,15 – 0,25 гривні;

збережеться баланс між попитом і пропозицією на готівку.

Що з курсом валют 4 серпня

На ринку валют протягом доби спостерігалися неоднозначні настрої. Наприклад євро у банках впав на 5 – 10 копійок. Натомість купівля євро в обмінниках піднялася на 13 копійок, а продаж долара на 14 копійок.

Курс долара:

У банках: купівля – 36,9 гривні; продаж – 37,5 гривні;

купівля – 36,9 гривні; продаж – 37,5 гривні; В обмінниках: купівля – 37,1 гривні; продаж – 37,55 гривні;

купівля – 37,1 гривні; продаж – 37,55 гривні; На чорному ринку: купівля – 37,3 гривні; продаж – 37,5 гривні.

Курс євро: