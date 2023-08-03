"Чистий" прибуток за новими гривневими депозитами складе 3 – 5% річних за підсумками III кварталу (липень – вересень), на думку банкіра Дмитра Замотаєва, передає 24 Канал. У цей же період, депозити в іноземній валюті матимуть орієнтовно 3% прибутку.

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Чи варто українцям відкривати депозит зараз

Економічний розвиток країни та зниження рівня інфляції спонукали НБУ до зниження облікової ставки на 3 відсоткових пункти, тобто тепер вона становить 22% річних. Дмитро вважає, що до кінця року цей показник може знизитись до 20%. У такому випадку можливе скорочення ставок за гривневими депозитами на 1 – 2 відсоткові пункти.

Банкір наголошує, що таке стрімке зростання ставок за гривневими депозитами, яке спостерігалося з квітня по червень включно – результат політики НБУ, яка буля спрямована на зміцнення національної валюти.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку За сприятливих економічних, "воєнних" умов, протягом третього кварталу між банками продовжиться "боротьба" за клієнта з активним розвитком, як гривневих, так і валютних депозитних програм. А прибутковість гривневих і валютних депозитів стане співмірною

Він підкреслює, що тенденція зростання ставок за валютними депозитами з розміщенням від 1 року триватиме мінімум до вересня. Таким чином вклади в іноземній валюті зрівняються з гривневими.

Регулятор впровадив 3-місячні депозитні сертифікати за ставкою у 25%, що збігалася з розміром облікової ставки. Тому зниження облікової ставки стане причиною відповідних коригувань відсотків за гривневими вкладами. Але на тлі низької інфляції, яка цілком адекватна воєнній ситуації, на прибутку громадян це майже не позначиться.

– підкреслює Дмитро

Не дивлячись на складну ситуацію в країні, Замотаєв прогнозує збільшення кількості вкладів у III кварталі 2023 року на 5 – 10%. Мова іде як про валютні, так і про гривневі депозити. Вірогідно, значна частина з них (близько 80%) будуть від 9 місяців, оскільки саме на цей термін банки пропонуватимуть найвигідніші умови.