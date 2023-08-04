Курс валют в банках

По данным "Минфина", 4 августа покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 36,9 гривны (без изменений против 3 августа), а продажа – 37,5 гривны (без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 40,7 гривны (-10 копеек), а продают в среднем по 41,5 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,1 гривны (+3 копейки), а продажа – 37,55 гривны (+14 копеек), по данным finance.ua.

(+3 копейки), а продажа – (+14 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,03 гривны (+13 копеек), а продажа – 41,5 гривны (+5 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,3 гривны (+3 копейки), а продажа – 37,5 гривны (+10 копеек).

(+3 копейки), а продажа – (+10 копеек). Евро покупают по 41,1 гривны (-1 копейка), а продают за 41,35 гривны (-4 копейки).

Что будет с долларом на следующей неделе

В разговоре с 24 Каналом банкир Тарас Лесовой рассказал, что на следующей неделе на рынке будет сохранение баланса между спросом и предложением наличными.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Коридор валютных колебаний составит 37 – 37,5 гривен за доллар и 40,7 – 42 гривны за евро. Фактически ситуация будет очень напоминать июльскую: курс доллара будет тяготиться к нижней границе, а курс евро будет зависеть от колебаний пары доллар/евро на международных торгах.

Он добавил, что есть некоторые опасения по поводу украинского экспорта и влияния этого фактора на курс. По всем признакам, снижение учетной ставки НБУ на 3 процентных пункта должно "расшевелить" ситуацию на рынке, но нерешенный вопрос будущего экспорта зерна является в определенной степени "дамбой" для любых существенных изменений.

Кроме того, есть большие надежды на европейские "Коридоры солидарности" с экспортным потенциалом около 4 миллионов тонн в месяц. Но пока не установлено, когда они заработают.

Чем дольше будет продолжаться состояние неопределенности, тем больше оно будет давить на наличный курс. Поэтому думаю, что НБУ будет прилагать усилия именно на сдерживание панических и ажиотажных проявлений и для предотвращения возможных негативных последствий сокращения экспорта.

– подчеркивает банкир.

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