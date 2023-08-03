Каким будет курс валют с 7 августа

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу отметил, что характерными для рынка на следующей неделе будут:

сохранение баланса между спросом и предложением на наличные деньги;

спрэд будет иметь диапазон 0,15-0,25 гривны;

сохранится баланс между спросом и предложением наличными.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Коридор валютных колебаний составит 37-37,5 гривен за доллар и 40,7-42 гривны за евро. Фактически ситуация будет очень напоминать июльскую: курс доллара будет тяготиться к нижней границе, а курс евро будет зависеть от колебаний пары доллар/евро на международных торгах.

Также он выразил опасение относительно украинского экспорта и влияния этого фактора на курс и отметил, что по всем признакам снижение учетной ставки НБУ на 3 процентных пункта должно "расшевелить" ситуацию на рынке. Однако нерешенный вопрос будущего экспорта зерна является в определенной степени "дамбой" для любых существенных изменений.

Большие надежды возлагаются на европейские "Коридоры солидарности" с экспортным потенциалом около 4 миллионов тонн в месяц. Но пока не установлено, когда они заработают.

Чем дольше будет продолжаться состояние неопределенности, тем больше оно будет давить на наличный курс. Поэтому думаю, что НБУ будет прилагать усилия именно на сдерживание панических и ажиотажных проявлений и для предотвращения возможных негативных последствий сокращения экспорта,

– отмечает банкир

Заметьте! С 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года Украина экспортировала около 49 миллионов тонн зерновых и зернобобовых с прибылью более чем в 20 миллиардов долларов.

Другие факторы, которые будут влиять на наличный рынок, остаются без изменений. В частности, экономический будет стабильным благодаря траншам ЕС, грантовым средствам США и развитию украинской экономики.

Военный фактор также может стать важным в вопросе постепенного освобождения территории страны от оккупантов и положительного влияния на общественные настроения. Слухи о начале нового этапа украинского наступления провоцируют ожидания. Не стоит и отвергать влияние на наличный рынок, которое нанес своими атаками враг.

Однако именно экономические факторы будут доминировать и формировать конъюнктуру валютного рынка. Поскольку они остаются стабильными, можно заключить, что на следующей неделе принципиальных изменений на рынке не произойдет.

Курс валют 3 августа

Обменники

продают доллар 39,95 гривны, покупают – 39,45 гривны;

евро продают – 40,46 гривны, покупают за – 39,96 гривны.

Черный рынок

продажа доллара – 40 гривен, покупка – 39,50 гривны;

продажа евро – 40,60, покупка – 39,80 гривны.

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