Что будет с курсом валют в течение недели

По мнению финансового аналитика Алексея Козырева, если люди не начнут скупать валюту, игра на повышение курса скоро закончится. Однако если украинцы на ажиотаже начнут накапливать валюту, владельцы обменников продолжат поднимать курсы.

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Алексей Козырев Финансовый аналитик Спред при покупке/продаже у большинства обменников финкомпаний и в кассах банков на этой неделе будет находиться в пределах 20-30 копеек по доллару и от 25-35 копеек до 1 гривны за евро.

Его прогнозы на период с 31 июля по 4 августа таковы:

Доллар: в банках – коридор от 36,55 до 38,15 грн, в обменниках – от 36,60 до 37,95 грн;

в банках – коридор от 36,55 до 38,15 грн, в обменниках – от 36,60 до 37,95 грн; Евро: в банках – от 40,20 до 42,40 гривны, в обменниках – от 40,55 до 42,30 гривны.

Какой курс валют 2 августа

В течение суток на рынке валют наблюдалась небольшая девальвация евро и доллара в коридоре 10 – 20 копеек. Больше всего снизилась покупка евро в обменниках (-21 копейка) и продажи этой же валюты в банках (-20 копеек). Однако на обменном рынке успел вырасти продажи доллара и евро где-то на 17 – 18 копеек.

Каков курс доллара:

В банках: покупка – 36,9 гривны; продажа – 37,5 гривны;

покупка – 36,9 гривны; продажа – 37,5 гривны; В обменниках: покупка – 36,83 гривны; продажа – 37,51 гривны;

покупка – 36,83 гривны; продажа – 37,51 гривны; На черном рынке: покупка – 37,18 гривны; продажа – 37,35 гривны.

Каков курс евро: