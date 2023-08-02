Курс валют в банках

По данным "Минфина", 2 августа покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 36,9 гривны (-10 копеек против 1 августа), а продажа – 37,5 гривны (-10 копеек).

Читайте также Каким будет курс валют с 1 августа: стоит ли украинцам покупать доллары

Наличное евро банки покупают за 40,85 гривны (-15 копеек), а продают в среднем по 41,6 гривны (-20 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 36,83 гривны (-15 копеек), а продажа – 37,51 гривны (+17 копейки), по данным finance.ua.

(-15 копеек), а продажа – (+17 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,83 гривны (-21 копейка), а продажа – 41,66 гривны (+18 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,18 гривны (-2 копейки), а продажа – 37,35 гривны (-5 копеек).

(-2 копейки), а продажа – (-5 копеек). Евро покупают по 41,13 гривны (-11 копеек), а продают за 41,4 гривны (-15 копеек).

Что будет с курсом в августе

В комментарии 24 Каналу банкирша Анна Золотько рассказала, что в первую неделю августа рынок ждет коррекция. Следовательно, по прогнозам, наличный курс доллара понемногу снижается.

Интересно, что после смены Нацбанком учетной ставки банки только начали пересматривать ставки по депозитам в гривне. А соответственно нужно время, чтобы оценить реальное влияние этого процесса на интерес населения к вкладам в национальной валюте.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Наличный курс продажи доллара на этой неделе будет находиться в пределах коридора 37,1 – 37,6 гривны за доллар.

WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.