Ситуация на наличном рынке

Во время разговора с 24 Каналом банкирша Анна Золотько заметила, что в первой половине недели процесс роста валюты стимулировался ожиданиями повышение учетной ставки НБУ – к среде курс продажи долларов на наличном рынке вырос до 37,5 гривны за доллар.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка В четверг растущий тренд получил дополнительный толчок, поскольку снижение учетной ставки оказалось даже больше, чем ожидало большинство финансистов.

Напомним! 27 июля НБУ снизил учетную ставку до 22%. Подобные изменения произошли впервые с начала полномасштабного вторжения. Ранее учетная ставка достигала 25%.

По данным статистики НБУ на прошлой неделе, произошло ощутимое оживление спроса на наличную валюту со стороны населения. В этот период дневной объем продаж вырос по сравнению со средними показателями июля на 6 – 8 миллионов долларов.

При этом пиковых отметок на уровне 37,6 – 37,7 гривны за доллар валюта достигла в четверг. В пятницу курс пошел на убыль,

– напоминает банкирша.

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По мнению Золотько, на этой неделе рынок ожидает коррекция Наличный курс доллара будет постепенно снижаться, приближаясь к отметкам середины месяца. Этот процесс может быть несколько более длительным, учитывая достаточно динамичный рост на прошлой неделе.

Также банкирша отмечает, что банки только начали пересматривать ставки по депозитам в гривне после изменения учетной ставки, поэтому нужно время, чтобы оценить реальное влияние этого процесса на интерес населения к вкладам в национальной валюте, что в определенной степени является конкурентом в валюте, как инструмент сбережения.

Наличный курс продажи доллара на этой неделе будет находиться в пределах коридора 37,1 – 37,6 гривны за доллар,

– прогнозирует Анна Золотько.

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