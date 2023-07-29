Как изменился курс доллара за год
Фиксация курса положительно повлияла на международные резервы Украины, что важно для наших спонсоров. 24 Канала Василий Невмержицкий.
Читайте также Доллар резко подорожал: цена выросла в банках, в обменниках и на черном рынке
Кроме того, такое решение помогло не провоцировать инфляцию и спекулятивный курс на наличном рынке.
В то же время Анна Золотько рассказала для 24 Канала, что за последние 12 месяцев рынок изменился кардинально.
Всю вторую половину прошлого года спрос на иностранную валюту очень существенно превышал предложение, а дефицит банкнот иностранной валюты из-за разрушенной логистики привел к очень сильному росту стоимости доллара на наличном рынке.
Например, в течение года пиковое состояние доллара было 42,7 гривны, то есть разница с официальным курсом составляла более 16%, тогда как сейчас только 1%. Кроме этого рост наличного курса усиливал девальвационные ожидания, вследствие чего валюта выросла еще больше.
В 2022 году НБУ принял важные решения по валютному рынку:
- регулятор расширил лимиты продаж наличной валюты населению для банков;
- запустил "депозитную схему" приобретения безналичной валюты;
- проводил аукционы по продаже банкнот иностранной валюты в период острого их дефицита.
Кроме того, были приняты решения, которые в конце концов смогли повысить популярность гривневых депозитов среди населения. Перечислять все их нет смысла. Но в итоге украинцы получили возможность вкладывать свободные гривны на срочные вклады под 17 – 21% годовых.
– добавляет Золотько.
На фоне инфляции это решение было хорошей альтернативой приобретению иностранной валюты. По состоянию на середину июля 2023 года рынок фиксирует положительное сальдо операций с иностранной валютой. Спрос на валюту сократился, а наличный курс приблизился к котировкам Межбанковского валютного рынка.
Какой курс валют будет до конца недели
Тарас Лесовой для 24 Канала спрогнозировал курс валют к концу этой недели. По его мнению, особых изменений ждать не стоит.
Наличный курс будет колебаться поближе к уровню официального курса. В то же время, на курс евро будет влиять соотношение пары доллар/евро на международном рынке.
Его прогноз выглядит так:
- доллар – 36,7 – 37,3 гривны;
- евро – 41 – 42 гривны.