Курс валют в банках

По данным "Минфина", 27 июля покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 36,90 гривны (+10 копеек против 26 июля), а продажа – 37,55 гривны (+15 копеек).

Читайте также Возможен временный рост курса: приблизится ли доллар к официальному уровню

Наличное евро банки покупают за 41 гривну (+10 копеек), а продают в среднем по 41,75 гривны (+15 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,20 гривны (+10 копеек), а продажа – 37,62 гривны (+18 копеек), по данным finance.ua.

(+10 копеек), а продажа – (+18 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,35 гривны (без изменений), а продажа – 41,97 гривны (+25 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,41 гривны (+11 копеек), а продажа – 37,57 гривны (+14 копеек).

(+11 копеек), а продажа – (+14 копеек). Евро покупают по 41,60 гривны (+15 копеек), а продают за 41,80 гривны (+15 копеек).

Приблизится ли курс к официальному уровню

Как сообщил 24 Каналу Василий Невмержицкий, курс предусмотреть сейчас довольно тяжело, ведь на территории Украины ведутся боевые действия.

Василий Невмержицкий Финансовый аналитик У нас есть ситуации, как подрыв россиянами Каховской ГЭС. То есть это все события, которые мы не ожидали. Потому никто не может прогнозировать, что будет с курсом. Мы никогда не жили в такой ситуации, которая есть сейчас. Мы не знаем, какие завтра могут быть вызовы.

В то же время он добавляет, что Нацбанк принял удачные меры по денежно-кредитной валюте и контролю валютной политики, способствовавших стабильности банковской системы.

Это соответственно население Украины несет деньги в банк на депозиты. Мы видим рост денежных средств в гривне на банковских счетах. Также карты, которыми пользуются украинцы за рубежом и рассчитываются в валюте за товары и услуги, работают. При этом курс показал, что гривна укрепилась почти до 37 гривны. Это говорит о том, что со стороны населения есть доверие к национальной денежной единице,

– говорит Невмержицкий.