Сегодня на наличном рынке происходят колебания цены как в банках, так и в обменниках. За сутки доллар в обменниках при покупке вернулся к отметке ниже 37 гривен. А вот в банках и на черном рынке произошел не резкий рост в пределах от 10 до 14 копеек.