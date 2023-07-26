Сьогодні на готівковому ринку відбуваються коливання ціни, як у банках, так і в обмінниках. За добу долар в обмінниках при купівлі повернувся до позначки нижче ніж 37 гривень. А от в банках та на чорному ринку відбулося не різке зростання в межах від 10 до 14 копійок.