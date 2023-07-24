Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 24 липня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,70 гривні (без змін проти 21 липня), а продаж – 37,30 гривні (без змін).

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Готівкове євро банки купують за 40,90 гривні (-10 копійок), а продають в середньому за 41,65 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 36,70 гривні (-19 копійок), а продаж – 37,30 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.

(-19 копійок), а продаж – (+3 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,75 гривні (-32 копійки), а продаж – 41,62 гривні (-5 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,14 гривні (+4 копійки), а продаж – 37,20 гривні (без змін).

(+4 копійки), а продаж – (без змін). Євро купують по 41,38 гривні (+8 копійок), а продають за 41,55 гривні (без змін).

Коли НБУ відпустить курс

Як розповідає фінансовий аналітик Михайло Демків, влітку минулого року регулятор підняв курс з 29 гривень до 36 гривень. Відтак фіксований курс ще досі залишається на цій позначці. рік тому курс підняли з 29 гривень до 36 гривень.

Аналітик додав, що змін поки не варто очікувати щодо курсу. Найімовірніше, його зможуть "відпустити" тільки на початку 2024 року. Але така зміна буде поступовою, а коливання будуть в обидва боки.

Не впевнений, що до кінця цього року, можливо, десь на початку наступного нас чекає перехід до ситуації, коли ЗМІ знову щодня оприлюднять курс НБУ, і він змінюватиметься,

– каже Демків.