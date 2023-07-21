Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 21 липня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,70 гривні (без змін проти 20 липня), а продаж – 37,30 гривні (без змін).

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Готівкове євро банки купують за 41 гривню (без змін), а продають в середньому за 41,70 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 36,76 гривні (-5 копійок), а продаж – 37,28 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.

(-5 копійок), а продаж – (+6 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,83 гривні (-41 копійка), а продаж – 41,65 гривні (-4 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,10 гривні (+2 копійки), а продаж – 37,20 гривні (+2 копійки).

(+2 копійки), а продаж – (+2 копійки). Євро купують по 41,30 гривні (-6 копійок), а продають за 41,55 гривні (без змін).

Що впливатиме на валютний ринок

У коментарі 24 Каналу Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, зазначив, що курсовий коридор коливань збережеться на рівні 36,7 – 37,3 гривні за долар 41 – 42 гривень за євро.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Готівковий курс коливатиметься поближче до рівня офіційного курсу, а на курс євро впливатиме співвідношення пари долар / євро на міжнародному ринку.

А головними факторами впливу такої стабільності будуть:

Потужна макрофінансова допомога з боку країн-партнерів України з останніх позитивних новин – плани Євросоюзу виділити до 2027 року 17 мільярдів євро.

Поступовий розвиток економіки в надскладних умовах війни. Мова йде не лише про великий бізнес, а й про розвиток малого та середнього бізнесу, зокрема завдяки участі підприємців у державній програмі пільгового кредитування "5-7-9".

Експортний потенціал, а це видозмінена зернова угода та гарантії Туреччини про безпечне транспортування продукції АПК до країн Азії та Африки. Це може позитивно позначитися на обсягах експорту та на рівні валютних надходженнях.

Воєнні здобутки ЗСУ, успішні дії зі звільнення українських територій від ворога (непрямий, але суттєвий фактор, що, перш за все, формує суспільні настрої).

Реалізація стратегії НБУ з поступової лібералізації валютного ринку: очікуване повернення до інфляційного таргетування з гнучким обмінним курсом.