Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 21 липня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,70 гривні (без змін проти 20 липня), а продаж – 37,30 гривні (без змін).
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- Готівкове євро банки купують за 41 гривню (без змін), а продають в середньому за 41,70 гривні (-5 копійок).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 36,76 гривні (-5 копійок), а продаж – 37,28 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,83 гривні (-41 копійка), а продаж – 41,65 гривні (-4 копійки).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,10 гривні (+2 копійки), а продаж – 37,20 гривні (+2 копійки).
- Євро купують по 41,30 гривні (-6 копійок), а продають за 41,55 гривні (без змін).
Що впливатиме на валютний ринок
У коментарі 24 Каналу Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, зазначив, що курсовий коридор коливань збережеться на рівні 36,7 – 37,3 гривні за долар 41 – 42 гривень за євро.
Готівковий курс коливатиметься поближче до рівня офіційного курсу, а на курс євро впливатиме співвідношення пари долар / євро на міжнародному ринку.
А головними факторами впливу такої стабільності будуть:
- Потужна макрофінансова допомога з боку країн-партнерів України з останніх позитивних новин – плани Євросоюзу виділити до 2027 року 17 мільярдів євро.
- Поступовий розвиток економіки в надскладних умовах війни. Мова йде не лише про великий бізнес, а й про розвиток малого та середнього бізнесу, зокрема завдяки участі підприємців у державній програмі пільгового кредитування "5-7-9".
- Експортний потенціал, а це видозмінена зернова угода та гарантії Туреччини про безпечне транспортування продукції АПК до країн Азії та Африки. Це може позитивно позначитися на обсягах експорту та на рівні валютних надходженнях.
- Воєнні здобутки ЗСУ, успішні дії зі звільнення українських територій від ворога (непрямий, але суттєвий фактор, що, перш за все, формує суспільні настрої).
- Реалізація стратегії НБУ з поступової лібералізації валютного ринку: очікуване повернення до інфляційного таргетування з гнучким обмінним курсом.