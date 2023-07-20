Прогноз курсу долара та євро на 24 – 30 липня
Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, у розмові з 24 Каналом повідомив, що останній тиждень липня буде для курсу стабільним, адже не передбачається суттєвих змін.
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Курсовий коридор коливань збережеться на рівні 36,7 – 37,3 гривні. А євро на рівні 41 – 42 гривень. Готівковий курс коливатиметься поближче до рівня офіційного курсу, а на курс євро впливатиме співвідношення пари долар / євро на міжнародному ринку.
Як додає експерт, така стабільність на пряму залежить від рівня інфляції. Від початку року вона склала лише 4,6%, тобто щомісяця в середньому це 0,77%. А от у річному вимірі – 12,8%.
А ще позитиву надає зростання дохідності за українськими євробондами, що є яскравим виразником збільшення позитиву в ставленні міжнародної спільноти до української економіки.
Головні фактори, що впливатимуть на валютний ринок
- Потужна макрофінансова допомога з боку країн-партнерів України з останніх позитивних новин – плани Євросоюзу виділити до 2027 року 17 мільярдів євро.
Нагадаю, що Україна щомісяця потребує до 4 мільярди доларів, щоб покривати значні видатки державного бюджету,
– додає Тарас Лєсовий.
- Поступовий розвиток економіки в надскладних умовах війни. Мова йде не лише про великий бізнес, а й про розвиток малого та середнього бізнесу, зокрема завдяки участі підприємців у державній програмі пільгового кредитування "5-7-9".
- Експортний потенціал, а це видозмінена зернова угода та гарантії Туреччини про безпечне транспортування продукції АПК до країн Азії та Африки. Це може позитивно позначитися на обсягах експорту та на рівні валютних надходженнях.
- Воєнні здобутки ЗСУ, успішні дії зі звільнення українських територій від ворога (непрямий, але суттєвий фактор, що, перш за все, формує суспільні настрої).
- Реалізація стратегії НБУ з поступової лібералізації валютного ринку: очікуване повернення до інфляційного таргетування з гнучким обмінним курсом.
Таким чином, протягом 24 – 30 липня ситуація на валютному ринку буде досить прогнозованою і спокійною, каже експерт. З економічного боку на готівковому ринку годі чекати якихось "катаклізмів".
Курс долара на сьогодні
- Станом на ранок 20 липня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,70 гривні, а продаж – 37,30 гривні.
- В обмінниках: купівля долара на рівні 36,90 гривні, а продаж – 37,27 гривні.
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,08 гривні, продаж – 37,18 гривні.