Прогноз курсу долара та євро на 24 – 30 липня

Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, у розмові з 24 Каналом повідомив, що останній тиждень липня буде для курсу стабільним, адже не передбачається суттєвих змін.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Курсовий коридор коливань збережеться на рівні 36,7 – 37,3 гривні. А євро на рівні 41 – 42 гривень. Готівковий курс коливатиметься поближче до рівня офіційного курсу, а на курс євро впливатиме співвідношення пари долар / євро на міжнародному ринку.

Як додає експерт, така стабільність на пряму залежить від рівня інфляції. Від початку року вона склала лише 4,6%, тобто щомісяця в середньому це 0,77%. А от у річному вимірі – 12,8%.

Важливо, що на це ще й вплинула кількість зовнішніх резервів України. Зараз їх накопичено на рівні 39 мільярдів доларів. Це дає основу для подальшої стабільності економіки країни.

А ще позитиву надає зростання дохідності за українськими євробондами, що є яскравим виразником збільшення позитиву в ставленні міжнародної спільноти до української економіки.

Головні фактори, що впливатимуть на валютний ринок

Потужна макрофінансова допомога з боку країн-партнерів України з останніх позитивних новин – плани Євросоюзу виділити до 2027 року 17 мільярдів євро.

Нагадаю, що Україна щомісяця потребує до 4 мільярди доларів, щоб покривати значні видатки державного бюджету,

– додає Тарас Лєсовий.

Поступовий розвиток економіки в надскладних умовах війни. Мова йде не лише про великий бізнес, а й про розвиток малого та середнього бізнесу, зокрема завдяки участі підприємців у державній програмі пільгового кредитування "5-7-9".

Експортний потенціал, а це видозмінена зернова угода та гарантії Туреччини про безпечне транспортування продукції АПК до країн Азії та Африки. Це може позитивно позначитися на обсягах експорту та на рівні валютних надходженнях.

Воєнні здобутки ЗСУ, успішні дії зі звільнення українських територій від ворога (непрямий, але суттєвий фактор, що, перш за все, формує суспільні настрої).

Реалізація стратегії НБУ з поступової лібералізації валютного ринку: очікуване повернення до інфляційного таргетування з гнучким обмінним курсом.

Таким чином, протягом 24 – 30 липня ситуація на валютному ринку буде досить прогнозованою і спокійною, каже експерт. З економічного боку на готівковому ринку годі чекати якихось "катаклізмів".

Курс долара на сьогодні

Станом на ранок 20 липня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,70 гривні, а продаж – 37,30 гривні.

В обмінниках: купівля долара на рівні 36,90 гривні, а продаж – 37,27 гривні.

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,08 гривні, продаж – 37,18 гривні.

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