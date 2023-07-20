Прогноз курса доллара и евро на 24 – 30 июля

Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в разговоре с 24 Каналом сообщил, что последняя неделя июля будет для курса стабильной, ведь не предполагается существенных изменений.

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Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Курсовой коридор колебаний сохранится на уровне 36,7 – 37,3 гривны. А евро на уровне 41 – 42 гривен. Наличный курс будет колебаться ближе к уровню официального курса, а на курс евро будет влиять соотношение пары доллар/евро на международном рынке.

Как добавляет эксперт, такая стабильность напрямую зависит от уровня инфляции. С начала года она составила всего 4,6%, то есть ежемесячно в среднем это 0,77%. А вот в годовом исчислении – 12,8%.

Важно, что на это еще и повлияло количество внешних резервов Украины. Сейчас они накоплены на уровне 39 миллиардов долларов. Это дает основание для дальнейшей стабильности экономики страны.

А еще позитив придает рост доходности по украинским евробондам, что является ярким выразителем увеличения позитива в отношении международного сообщества к украинской экономике.

Главные факторы, влияющие на валютный рынок

Мощная макрофинансовая помощь со стороны стран-партнеров Украины по последним положительным новостям – планы Евросоюза выделить к 2027 году 17 миллиардов евро.

Напомним, что Украина ежемесячно требует до 4 миллиарда долларов, чтобы покрывать значительные расходы государственного бюджета,

– добавляет Тарас Лесовой.

Постепенное развитие экономики в сверхсложных условиях войны. Речь идет не только о крупном бизнесе, но и о развитии малого и среднего бизнеса, в частности, благодаря участию предпринимателей в государственной программе льготного кредитования "5-7-9".

Экспортный потенциал, а это видоизмененное зерновое соглашение и гарантии Турции о безопасной транспортировке продукции АПК в страны Азии и Африки. Это может положительно сказаться на объемах экспорта и уровне валютных поступлениях.

Военные достижения ВСУ, успешные действия по освобождению украинских территорий от врага (косвенный, но существенный фактор, прежде всего, формирующий общественные настроения).

Реализация стратегии НБУ по постепенной либерализации валютного рынка: ожидаемый возврат к инфляционному таргетированию с гибким обменным курсом.

Таким образом, в течение 24 – 30 июля ситуация на валютном рынке будет достаточно прогнозируемой и спокойной, говорит эксперт. С экономической стороны на наличном рынке нельзя ждать каких-то "катаклизмов".

Курс доллара на сегодня

По состоянию на утро 20 июля покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 36,70 гривны, а продажа – 37,30 гривны.

В обменниках: покупка доллара на уровне 36,90 гривны, а продажа – 37,27 гривны.

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,08 гривны, продажи – 37,18 гривны.

WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.