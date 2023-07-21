Курс валют в банках

По данным "Минфина", 21 июля покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 36,70 гривны (без изменений против 20 июля), а продажа – 37,30 гривны (без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 41 гривну (без изменений), а продают в среднем по 41,70 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 36,76 гривны (-5 копеек), а продажа – 37,28 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.

(-5 копеек), а продажа – (+6 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,83 гривны (-41 копейка), а продажа – 41,65 гривны (-4 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,10 гривны (+2 копейки), а продажа – 37,20 гривны (+2 копейки).

(+2 копейки), а продажа – (+2 копейки). Евро покупают по 41,30 гривны (-6 копеек), а продают за 41,55 гривны (без изменений).

Что будет влиять на валютный рынок

В комментарии 24 Каналу Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, отметил, что курсовой коридор колебаний сохранится на уровне 36,7 – 37,3 гривны за доллар 41 – 42 гривен за евро.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Наличный курс будет колебаться ближе к уровню официального курса, а на курс евро будет влиять соотношение пары доллар/евро на международном рынке.

А главными факторами влияния такой стабильности будут:

Мощная макрофинансовая помощь со стороны стран-партнеров Украины по последним положительным новостям – планы Евросоюза выделить к 2027 году 17 миллиардов евро.

Постепенное развитие экономики в сверхсложных условиях войны. Речь идет не только о крупном бизнесе, но и о развитии малого и среднего бизнеса, в частности, благодаря участию предпринимателей в государственной программе льготного кредитования "5-7-9".

Экспортный потенциал, а это видоизмененное зерновое соглашение и гарантии Турции о безопасной транспортировке продукции АПК в страны Азии и Африки. Это может положительно сказаться на объемах экспорта и уровне валютных поступлениях.

Военные достижения ВСУ, успешные действия по освобождению украинских территорий от врага (косвенный, но существенный фактор, прежде всего, формирующий общественные настроения).

Реализация стратегии НБУ по постепенной либерализации валютного рынка: ожидаемый возврат к инфляционному таргетированию с гибким обменным курсом.