Нужно ли покупать валюту
Принято считать, что валюта это гораздо надежнее гривневых сбережений. Однако некоторые эксперты готовы поспорить с этим.
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К примеру, финансовый аналитик Олег Пендзин считает, что краткосрочные инвестиции лучше проводить в гривне.
В настоящее время банки дают проценты по депозитам на уровне 16-18% годовых при прогнозируемой годовой инфляции в 15%. Поэтому, открыв краткосрочный депозит на три месяца, который по желанию можно будет продлить, удастся, как минимум, сохранить сбережения от обесценивания, а то и немного заработать
– считает Олег.
То есть если вы планируете вкладывать деньги на небольшом временном отрезке, попробуйте операции в гривне. Относительно долгосрочных инвестиций у экспертов другое мнение.
Аналитик Андрей Шевчишин настаивает на покупке валюты сейчас. По его мнению, осенью курс поднимется и достигнет пика. Шевчишин говорит, что официальный курс, вероятно, вырастет с нынешних 36,56 гривен за доллар до 40-41.
Покупать доллары или евро
Несмотря на то, что доллар выбирают для инвестиций чаще всего, некоторые аналитики предлагают рассмотреть другую валюту. По словам эксперта Александра Охрименко, в инвестициях стоит рисковать и выбирать не доллар, а евро.
Покупать доллары стоит, если вы планируете хранить их продолжительное время – год и больше. А покупать, чтобы через несколько месяцев продать, и на этом заработать не получится. Инвестиции в наличный евро более перспективны, ведь зарубежные финансовые аналитики ожидают в этом году девальвацию доллара к евро. То есть евро подорожает и на его продаже можно будет что-нибудь заработать".
– говорит Александр.
В общем, прогнозы экспертов определяют значительный рост курса в будущем. Так что эксперты не советуют сейчас продавать валюту. Настоящий курс определяют как самый низкий для покупки и создания сбережений. Лучше заранее накопить валюту и заработать на ее продаже осенью.