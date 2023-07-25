Нужно ли покупать валюту

Принято считать, что валюта это гораздо надежнее гривневых сбережений. Однако некоторые эксперты готовы поспорить с этим.

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К примеру, финансовый аналитик Олег Пендзин считает, что краткосрочные инвестиции лучше проводить в гривне.

В настоящее время банки дают проценты по депозитам на уровне 16-18% годовых при прогнозируемой годовой инфляции в 15%. Поэтому, открыв краткосрочный депозит на три месяца, который по желанию можно будет продлить, удастся, как минимум, сохранить сбережения от обесценивания, а то и немного заработать

– считает Олег.

То есть если вы планируете вкладывать деньги на небольшом временном отрезке, попробуйте операции в гривне. Относительно долгосрочных инвестиций у экспертов другое мнение.

Аналитик Андрей Шевчишин настаивает на покупке валюты сейчас. По его мнению, осенью курс поднимется и достигнет пика. Шевчишин говорит, что официальный курс, вероятно, вырастет с нынешних 36,56 гривен за доллар до 40-41.

Покупать доллары или евро

Несмотря на то, что доллар выбирают для инвестиций чаще всего, некоторые аналитики предлагают рассмотреть другую валюту. По словам эксперта Александра Охрименко, в инвестициях стоит рисковать и выбирать не доллар, а евро.

Покупать доллары стоит, если вы планируете хранить их продолжительное время – год и больше. А покупать, чтобы через несколько месяцев продать, и на этом заработать не получится. Инвестиции в наличный евро более перспективны, ведь зарубежные финансовые аналитики ожидают в этом году девальвацию доллара к евро. То есть евро подорожает и на его продаже можно будет что-нибудь заработать".

– говорит Александр.

В общем, прогнозы экспертов определяют значительный рост курса в будущем. Так что эксперты не советуют сейчас продавать валюту. Настоящий курс определяют как самый низкий для покупки и создания сбережений. Лучше заранее накопить валюту и заработать на ее продаже осенью.