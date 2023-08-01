Ситуація на готівковому ринку

Під час розмови з 24 Каналом банкірка Анна Золотько зауважила, що у першій половині тижня процес росту валюти стимулювався очікуваннями підвищення облікової ставки НБУ – до середи курс продажу доларів на готівковому ринку зріс до 37,5 гривні за долар.

Читайте також Два різних світи: як змінився курс долара за рік

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку В четвер зростаючий тренд отримав додатковий поштовх, оскільки зниження облікової ставки виявилося навіть більшим, ніж очікувала більшість фінансистів.

Нагадаємо! 27 липня НБУ знизив облікову ставку до 22%. Такі зміни відбулися вперше з початку повномасштабного вторгнення. Раніше облікова ставка сягала 25%.

За даними статистики НБУ на минулому тижні, відбулося відчутне пожвавлення попиту на готівкову валюту з боку населення. У цей період денний обсяг продажу зріс у порівнянні із середніми показниками липня на 6 – 8 мільйонів доларів.

При цьому, пікових позначок на рівні 37,6 – 37,7 гривні за долар валюта досягла у четвер. В п'ятницю курс пішов на спад,

– нагадує банкірка.

Яким буде курс з 1 серпня

На думку Золотько, цього тижня на ринок чекає корекція. Готівковий курс долара буде потроху знижуватися, наближаючись до позначок середини місяця. Цей процес може бути трохи тривалішим, зважаючи на досить динамічне зростання минулого тижня.

Також банкірка зауважує, що банки тільки почали переглядати ставки за депозитами в гривні після зміни облікової ставки, тож потрібен час, щоб оцінити реальний вплив цього процесу на інтерес населення до вкладів в національній валюті, що певною мірою є конкурентом валюті, як інструменту заощадження.

Готівковий курс продажу долара цього тижня знаходитиметься в межах коридору 37,1 – 37,6 гривні за долар,

– прогнозує Анна Золотько.

Ситуація на готівковому ринку 31 липня