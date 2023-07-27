На сколько снизили учетную ставку

На плановом заседании НБУ по пересмотру учетной ставки 27 июля, передает 24 Канал, ее уровень снизили до 22%. Напомним, что учетная ставка влияет на процентную политику банков.

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Стремительное замедление инфляции и устойчивая ситуация на валютном рынке позволяют начало цикла снижения учетной ставки. Учитывая улучшение инфляционных ожиданий и прогноз дальнейшего замедления инфляции, текущее и прогнозируемое снижение ставки согласуется с сохранением привлекательности гривневых сбережений,

– заявляет регулятор.

Следовательно, прогноз относительно уровня инфляции на этот год существенно улучшился – с 14,8% до 10,6%. Но в дальнейшем инфляция будет снижаться медленнее, чем в предыдущие месяцы.

Что такое учетная ставка Посредством учетной ставки НБУ фактически устанавливает стоимость денег в экономике. Если инфляция высока, то увеличивает и когда контролируемая наоборот снижает. Также изменение учетной ставки – важный сигнал для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в национальной валюте.

Что это дает

В комментарии 24 Каналу банкир Иван Свитек рассказал, что для понижения учетной ставки были предпосылки. В их числе резкий спад инфляции.

Иван Свитек Председатель правления ЮНЕКС Банка В первую очередь, существенное замедление инфляции, превышающее даже уже улучшенные прогнозы регулятора – в июне темпы роста цен составили 12,8%, что на 2% ниже апрельского прогноза НБУ по итогам всего года.

В Нацбанке добавили, что немаловажную роль сыграли и факторы предложения, в том числе насыщение рынков продовольствия и горючего, а также снижение мировых цен на энергоносители.

Банкир Дмитрий Замотаев в разговоре с 24 Каналом добавил, что снижение учетной ставки является определяющим событием для дальнейшей процентной политики банков по привлечению средств физических лиц.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА При таких событиях в первую неделю августа в сегменте депозитов следует ожидать достаточно существенных изменений : максимальные ставки быстро отреагируют на снижение учетной ставки.

Ставки по депозитам: чего ждать в августе

По словам Замотаева, после снижения учетной ставки ожидаются следующие тенденции:

максимальные ставки по гривневым депозитам начнут снижение на 2 – 3%;

снижение доходности вряд ли отразится на общих средних ставках, поэтому они составят от 12 – 13% на депозиты от 3 месяцев и до 18% на срок от 6 месяцев до 1 года;

будет набирать обороты тенденция к повышению процентов по вкладам с размещением до 1 года (ожидается, что некоторые банки, реанимируя валютные депозитные программы, могут повысить доходность сразу до 2 процентных показателей);

средние ставки по валютным депозитам на срок до 1 года останутся без существенных изменений: 1,8 – 2% на долларовые вклады и 1,5 – 1,8% на вклады в евро;

максимальные ставки, где валютные депозиты с размещением на 1 год сохранятся на отметках 3% в долларах и 2% в евро.

Еще ранее эксперт рассказывал, что ожидаемое уменьшение ставок на уровне 2-3% с учетом инфляции позволит клиентам все равно рассчитывать на чистую прибыль по гривневым вкладам с размещением от 6 месяцев до 1 года на уровне 3-5%.

А в августе следует ожидать, что доля валютных депозитов будет постепенно расти.

Август станет месяцем "злома" тренда самых высоких ставок по гривневым депозитам. В 2023 году столь высоких ставок уже не будет. Кроме того, многие комбанки будут "подстраивать" собственные валютные вклады под реалии рынка, то есть постепенно увеличивая их доходность,

– объяснил Замотаев.

Ожидается, что в течение августа средние ставки по долларовым вкладам сроком к 1 году могут возрасти до 3%, а вклады в евро на этот же срок размещения – до 2,5%.