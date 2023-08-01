Что будет с гривневыми депозитами
По мнению банкира Дмитрия Замотаева, которое он высказал для 24 Канала После решения НБУ снизить учетную ставку на 3 процентных показателя, то есть до 22%, коммерческие банки начнут сокращать доходность гривневых вкладов, при этом оставляя их на привлекательном уровне.
Читайте также Проценты по депозитам могут упасть: изменит ли НБУ учетную ставку
Замечу, что коммерческие банки в течение 1 – 1,5 месяца готовились к предстоящим изменениям, ведь, во-первых, в первой декаде июля истек срок действия 3-месячных депозитных сертификатов НБУ под 25%, благодаря которым коммерческие банки существенно увеличили проценты по гривневым вкладам. с размещением от 6 месяцев до 1 года до 20 – 21% годовых. Во-вторых, регулятор раньше времени анонсировал уменьшение размера учетной ставки именно на июль.
По его словам, за последние 2 недели несколько банков уже уменьшили размер доходности гривневых вкладов в зависимости от их срока на 1 – 1,5 процентного показателя, по данным портала "Минфин", рост ставок зафиксирован только в 2 банках – доходность вкладов от 9 месяцев до 1 года была "дотянута" только до 17,5% и 17,95%.
Можно с высокой долей вероятности ожидать, что в течение следующих 2 – 3 недель средние ставки по депозитам от 3 месяцев заметно снизятся – до 11 – 12%, а на вклады от 6 месяцев до 1 года – до 15 – 16% (т.е. сокращение составит 2 – 3%),
– добавил Замотаев.
Он объяснил, что "чистая" прибыль вкладов от 6 месяцев до 1 года с учетом инфляции может составить 3-5%. Напомним, что по прогнозам инфляция по итогам года составит 10,6%.
Что будет с процентами по валютным депозитам
На рынке же валютных предложений Замотаев прогнозирует другую ситуацию. Ставки продолжат расти.
Таким образом, в течение следующей недели ситуация в сегменте депозитов будет разновекторной: ставки по гривневым депозитам будут снижаться, а доходность валютных вкладов будет постепенно расти. При этом "чистая" прибыль гривневых и валютных депозитов будет соразмерна, что позволяет клиенту выбирать депозиты "под себя",
– объяснил он.
Он спрогнозировал следующие изменения:
- комбанки будут постепенно возобновлять свои валютные депозитные программы с одновременным увеличением процентов (вероятно от 0,25 до 1,99 процентного показателя);
- средние ставки на валютные депозиты сроком до 1 года будут понемногу расти: по долларовым вкладам до 2 – 2,3% годовых, по вкладам в евро – до 1,7 – 2% годовых;
- максимальные ставки на конец июля достигают 3% на вклады в долларах и до 2,3% на вклады в евро.