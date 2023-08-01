Що буде з гривневими депозитами
На думку банкіра Дмитра Замотаєва, яку він висловив для 24 Каналу, після рішення НБУ знизити облікову ставку на 3 відсоткових показники, тобто до 22%, комерційні банки почнуть скорочувати дохідність гривневих вкладів, при цьому залишаючи їх на привабливому рівні.
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Зауважу, що комерційні банки впродовж 1 – 1,5 місяця готувалися до майбутніх змін, адже, по-перше, в першій декаді липня збіг термін дії 3-місячних депозитних сертифікатів НБУ під 25%, завдяки яким комерційні банки суттєво збільшили відсотки за гривневими вкладами з розміщенням від 6 місяців до 1 року до 20 – 21% річних. По-друге, регулятор завчасно анонсував зменшення розміру облікової ставки саме на липень.
За його словами, протягом останніх 2 тижнів кілька банків вже зменшили розмір дохідності гривневих вкладів залежно від їхнього терміну на 1 – 1,5 відсоткового показника натомість за даними порталу "Мінфін", зростання ставок зафіксоване лише у 2 банках – дохідність вкладів від 9 місяців до 1 року була "дотягнута" лише до 17,5% та 17,95%.
Можна з високою долею вірогідності очікувати, що протягом наступних 2 – 3 тижнів середні ставки за депозитами від 3 місяців помітно зменшаться – до 11 – 12%, а на вклади від 6 місяців до 1 року – до 15 – 16% (тобто скорочення становитиме 2 – 3%),
– додав Замотаєв.
Він пояснив, що "чистий" прибуток вкладів від 6 місяців до 1 року з урахуванням інфляції може скласти 3 – 5%. Нагадаємо, що за прогнозами, інфляція за підсумками року складе 10,6%.
Що буде з відсотками за валютними депозитами
Натомість на ринку валютних пропозицій Замотаєв прогнозує іншу ситуацію. Ставки продовжать рости.
Таким чином, протягом наступного тижня ситуація в сегменті депозитів буде різновекторною: ставки за гривневими депозитами знижуватимуться, а дохідність валютних вкладів поволі зростатиме. При цьому "чистий" прибуток гривневих і валютних депозитів буде співмірним, що дає змогу клієнтові обирати депозити "під себе",
– пояснив він.
Він спрогнозував такі зміни:
- комбанки поступово поновлюватимуть свої валютні депозитні програми з одночасним збільшенням відсотків (ймовірно від 0,25 до 1,99 відсоткового показника);
- середні ставки на валютні депозити терміном до 1 року потроху зростатимуть: за доларовими вкладами до 2 – 2,3% річних, за вкладами у євро – до 1,7 – 2% річних;
- максимальні ставки станом на кінець липня досягають 3% на вклади у доларах та до 2,3% на вклади у євро.