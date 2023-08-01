Що буде з гривневими депозитами

На думку банкіра Дмитра Замотаєва, яку він висловив для 24 Каналу, після рішення НБУ знизити облікову ставку на 3 відсоткових показники, тобто до 22%, комерційні банки почнуть скорочувати дохідність гривневих вкладів, при цьому залишаючи їх на привабливому рівні.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу

ГЛОБУС БАНКУ Зауважу, що комерційні банки впродовж 1 – 1,5 місяця готувалися до майбутніх змін, адже, по-перше, в першій декаді липня збіг термін дії 3-місячних депозитних сертифікатів НБУ під 25%, завдяки яким комерційні банки суттєво збільшили відсотки за гривневими вкладами з розміщенням від 6 місяців до 1 року до 20 – 21% річних. По-друге, регулятор завчасно анонсував зменшення розміру облікової ставки саме на липень.

За його словами, протягом останніх 2 тижнів кілька банків вже зменшили розмір дохідності гривневих вкладів залежно від їхнього терміну на 1 – 1,5 відсоткового показника натомість за даними порталу "Мінфін", зростання ставок зафіксоване лише у 2 банках – дохідність вкладів від 9 місяців до 1 року була "дотягнута" лише до 17,5% та 17,95%.

Можна з високою долею вірогідності очікувати, що протягом наступних 2 – 3 тижнів середні ставки за депозитами від 3 місяців помітно зменшаться – до 11 – 12%, а на вклади від 6 місяців до 1 року – до 15 – 16% (тобто скорочення становитиме 2 – 3%),

– додав Замотаєв.

Він пояснив, що "чистий" прибуток вкладів від 6 місяців до 1 року з урахуванням інфляції може скласти 3 – 5%. Нагадаємо, що за прогнозами, інфляція за підсумками року складе 10,6%.

Що буде з відсотками за валютними депозитами

Натомість на ринку валютних пропозицій Замотаєв прогнозує іншу ситуацію. Ставки продовжать рости.

Таким чином, протягом наступного тижня ситуація в сегменті депозитів буде різновекторною: ставки за гривневими депозитами знижуватимуться, а дохідність валютних вкладів поволі зростатиме. При цьому "чистий" прибуток гривневих і валютних депозитів буде співмірним, що дає змогу клієнтові обирати депозити "під себе",

– пояснив він.

Він спрогнозував такі зміни: