Облікову ставку можуть знизити

Під час розмови з 24 Каналом банкір Іван Світек зазначив, що зниження облікової ставки все ж буде і для цього є усі передумови.

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Іван Світек Голова правління Юнекс Банку Майже впевнений, що цього разу НБУ ухвалить рішення про зниження облікової ставки до 23 – 24%, адже для цього є усі передумови. Насамперед, суттєве уповільнення інфляції, що перевищує навіть вже покращені прогнози регулятора – у червні темпи зростання цін склали 12,8% що на 2% нижче квітневого прогнозу НБУ за підсумками усього року.

Він додав, під час попереднього засідання комітету з монетарної політики більшість його членів висловлювали думку про ймовірний перехід до пом’якшення монетарної політики раніше IV кварталу. що відрізняється від попердніх прогнозів.

Схожу думку висловив у коментарі 24 Каналу й банкір Дмитро Замотаєв. Він підкреслив, що ця подія буде визначальною для подальшої відсоткової політики банків із залучення коштів фізичних осіб.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Загальні очікування ринку – що вже на цьому засіданні розпочнеться поступове зменшення облікової ставки. Якщо даний прогноз здійсниться, то у перший тиждень серпня в сегменті депозитів слід очікувати досить суттєвих змін: адже максимальні ставки швидко відреагують на зниження облікової ставки.

Тож у період з 31 липня по 6 серпня варто чекати кардинальну зміну тренду за гривневими депозитами, а відсотки за валютними вкладами майже не рухатимуться.

Що таке облікова ставка За допомогою облікової ставки НБУ фактично встановлює вартість грошей в економіці. Якщо інфляція висока, то збільшує й коли контрольована навпаки знижує. Також зміна облікової ставки – важливий сигнал для визначення банками процентних ставок за вкладами та позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити та депозити в національній валюті.

Що буде з ставками по депозитах

Світек вважає, що за умови, що інші складові дизайну монетарної політики не будуть переглядатися, банки, які пропонують ставки в межах 20 – 21% річних по гривневих вкладах на три місяці, миттєво знизять дохідність. Насамперед важливо, щоб не змінилася формула дохідності депозитних сертифікатів НБУ та норми резервування по коштах фізосіб на вимогу.

Великі системні банки, що пропонують менш привабливі умови, поспішати з переглядом не будуть. Хоча перехід до поетапного зниження облікової ставки, сигналом до якого стане ймовірне зниження показника в четвер, стратегічно штовхатиме банки до поступового зниження ставок за депозитами фізосіб,

– додав він.

Замотаєв додав, що очікуються наступні тенденції:

максимальні ставки за гривневими депозитами почнуть зниження на 2 – 3%;

пониження дохідності навряд чи позначиться на загальних середніх ставках, тож вони складуть від 12 – 13% на депозити від 3 місяців та до 18% терміном від 6 місяців до 1 року;

набиратиме обертів тенденція до підвищення відсотків за вкладами з розміщенням до 1 року (очікується, що деякі банки, реанімуючи валютні депозитні програми, можуть підвищити дохідність відразу до 2 відсоткових показників);

середні ставки за валютними депозитами терміном до 1 року залишаться без істотних змін: 1,8 – 2% на доларові вклади та 1,5 – 1,8% на вклади у євро;

максимальні ставки де валютні депозити з розміщенням на 1 рік збережуться на позначках 3% у доларах та 2% у євро.

Чого чекати від депозитів у серпні

Дмитро Замотаєв вважає, що чікування від зменшення облікової ставки будуть визначати тренди за процентними ставками. Тобто все більша кількість банків переглядатимуть розмір дохідності за гривневими депозитами у бік зменшення.

Очікуване зменшення ставок буде на рівні 2 – 3%, що з урахуванням інфляції дозволить клієнтам все одно розраховувати на чистий прибуток за гривневими вкладами з розміщенням від 6 місяців до 1 року на рівні 3 – 5%,

– пояснив він.

На його думку, у серпні варто чекати, що частка валютних депозитів поволі зростатиме, адже наразі понад 15% від усіх нових вкладів – це депозити у валюті. Протягом 1 – 2 місяців їхня кількість може зрости до 20%.

Серпень стане місяцем "зламу" тренду найвищих ставок за гривневими депозитами. У 2023 році таких високих ставок вже не буде. Крім того, багато комбанків "підлаштовуватимуть" власні валютні вклади під реалії ринку, тобто поступово збільшуючи їхню дохідність (очікується, що протягом серпня середні ставки за доларовими вкладами терміном до 1 року можуть зрости до 3%, а вклади у євро на цей же термін розміщення – до 2,5%),

– підсумував Замотаєв.

Тож у серпні розпочнеться новий тренд на зменшення процентних ставок за гривневими депозитами, що буде дзеркальним відображенням змін облікової ставки НБУ.