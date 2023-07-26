Учетную ставку могут снизить
Во время разговора с 24 Каналом банкир Иван Свитек отметил, что снижение учетной ставки все же будет и для этого есть все предпосылки.
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Почти уверен, что в этот раз НБУ примет решение о снижении учетной ставки до 23 – 24%, ведь для этого есть все предпосылки. В первую очередь, существенное замедление инфляции, превышающее даже уже улучшенные прогнозы регулятора – в июне темпы роста цен составили 12,8%, что на 2% ниже апрельского прогноза НБУ по итогам всего года.
Он добавил, что во время предыдущего заседания комитета по монетарной политике большинство его членов высказывали мнение о вероятном переходе к смягчению монетарной политики ранее IV квартала, что отличается от предыдущих прогнозов.
Похожее мнение высказал в комментарии 24 Канала и банкир Дмитрий Замотаев. Он подчеркнул, что это событие будет определяющим для дальнейшей процентной политики банков по привлечению средств физических лиц.
Общие ожидания рынка – уже на этом заседании начнется постепенное уменьшение учетной ставки. Если данный прогноз осуществится, то в первую неделю августа в сегменте депозитов следует ожидать достаточно существенных изменений. : максимальные ставки быстро отреагируют на снижение учетной ставки.
Поэтому в период с 31 июля по 6 августа следует ожидать кардинального изменения тренда по гривневым депозитам, а проценты по валютным вкладам почти не будут двигаться.
Что такое учетная ставкаПосредством учетной ставки НБУ фактически устанавливает стоимость денег в экономике. Если инфляция высока, то увеличивает и когда контролируемая наоборот снижает. Также изменение учетной ставки – важный сигнал для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в национальной валюте.
Что будет со ставками по депозитам
Свитек считает, что при условии, что другие составляющие дизайна монетарной политики не будут пересматриваться, банки, предлагающие ставки в пределах 20-21% годовых по гривневым вкладам на три месяца, мгновенно снизят доходность. В первую очередь важно, чтобы не изменилась формула доходности депозитных сертификатов НБУ и нормы резервирования по средствам физлиц по требованию.
Большие системные банки, предлагающие менее привлекательные условия, торопиться с пересмотром не будут. Хотя переход к поэтапному снижению учетной ставки, сигналом к которому станет вероятное снижение показателя в четверг, стратегически будет толкать банки к постепенному снижению ставок по депозитам физлиц,
– добавил он.
Замотаев добавил, что ожидаются следующие тенденции:
- максимальные ставки по гривневым депозитам начнут снижение на 2 – 3%;
- снижение доходности вряд ли отразится на общих средних ставках, поэтому они составят от 12 – 13% на депозиты от 3 месяцев и до 18% на срок от 6 месяцев до 1 года;
- будет набирать обороты тенденция к повышению процентов по вкладам с размещением до 1 года (ожидается, что некоторые банки, реанимируя валютные депозитные программы, могут повысить доходность сразу до 2 процентных показателей);
- средние ставки по валютным депозитам на срок до 1 года останутся без существенных изменений: 1,8 – 2% на долларовые вклады и 1,5 – 1,8% на вклады в евро;
- максимальные ставки, где валютные депозиты с размещением на 1 год сохранятся на отметках 3% в долларах и 2% в евро.
Чего ждать от депозитов в августе
Дмитрий Замотаев считает, что ожидания от уменьшения учетной ставки будут определять тренды по процентным ставкам. То есть все больше банков будут пересматривать размер доходности по гривневым депозитам в сторону уменьшения.
Ожидаемое уменьшение ставок будет на уровне 2-3%, что с учетом инфляции позволит клиентам все равно рассчитывать на чистую прибыль по гривневым вкладам с размещением от 6 месяцев до 1 года на уровне 3-5%.
– объяснил он.
По его мнению, в августе следует ожидать, что доля валютных депозитов будет постепенно расти, ведь сейчас более 15% всех новых вкладов – это депозиты в валюте. В течение 1-2 месяцев их количество может возрасти до 20%.
Август станет месяцем "злома" тренда самых высоких ставок по гривневым депозитам. В 2023 году столь высоких ставок уже не будет. Кроме того, многие комбанки будут "подстраивать" собственные валютные вклады под реалии рынка, то есть постепенно увеличивая их доходность (ожидается, что в течение августа средние ставки по долларовым вкладам сроком до 1 года могут вырасти до 3%, а вклады в евро на этот же срок размещения - до 2,5%),
– подытожил Замотаев.
Поэтому в августе начнется новый тренд по уменьшению процентных ставок по гривневым депозитам, что будет зеркальным отражением изменений учетной ставки НБУ.