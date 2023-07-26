Учетную ставку могут снизить

Во время разговора с 24 Каналом банкир Иван Свитек отметил, что снижение учетной ставки все же будет и для этого есть все предпосылки.

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Иван Свитек Председатель правления ЮНЕКС Банка Почти уверен, что в этот раз НБУ примет решение о снижении учетной ставки до 23 – 24%, ведь для этого есть все предпосылки. В первую очередь, существенное замедление инфляции, превышающее даже уже улучшенные прогнозы регулятора – в июне темпы роста цен составили 12,8%, что на 2% ниже апрельского прогноза НБУ по итогам всего года.

Он добавил, что во время предыдущего заседания комитета по монетарной политике большинство его членов высказывали мнение о вероятном переходе к смягчению монетарной политики ранее IV квартала, что отличается от предыдущих прогнозов.

Похожее мнение высказал в комментарии 24 Канала и банкир Дмитрий Замотаев. Он подчеркнул, что это событие будет определяющим для дальнейшей процентной политики банков по привлечению средств физических лиц.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Общие ожидания рынка – уже на этом заседании начнется постепенное уменьшение учетной ставки. Если данный прогноз осуществится, то в первую неделю августа в сегменте депозитов следует ожидать достаточно существенных изменений. : максимальные ставки быстро отреагируют на снижение учетной ставки.

Поэтому в период с 31 июля по 6 августа следует ожидать кардинального изменения тренда по гривневым депозитам, а проценты по валютным вкладам почти не будут двигаться.

Что такое учетная ставка Посредством учетной ставки НБУ фактически устанавливает стоимость денег в экономике. Если инфляция высока, то увеличивает и когда контролируемая наоборот снижает. Также изменение учетной ставки – важный сигнал для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в национальной валюте.

Что будет со ставками по депозитам

Свитек считает, что при условии, что другие составляющие дизайна монетарной политики не будут пересматриваться, банки, предлагающие ставки в пределах 20-21% годовых по гривневым вкладам на три месяца, мгновенно снизят доходность. В первую очередь важно, чтобы не изменилась формула доходности депозитных сертификатов НБУ и нормы резервирования по средствам физлиц по требованию.

Большие системные банки, предлагающие менее привлекательные условия, торопиться с пересмотром не будут. Хотя переход к поэтапному снижению учетной ставки, сигналом к которому станет вероятное снижение показателя в четверг, стратегически будет толкать банки к постепенному снижению ставок по депозитам физлиц,

– добавил он.

Замотаев добавил, что ожидаются следующие тенденции:

максимальные ставки по гривневым депозитам начнут снижение на 2 – 3%;

снижение доходности вряд ли отразится на общих средних ставках, поэтому они составят от 12 – 13% на депозиты от 3 месяцев и до 18% на срок от 6 месяцев до 1 года;

будет набирать обороты тенденция к повышению процентов по вкладам с размещением до 1 года (ожидается, что некоторые банки, реанимируя валютные депозитные программы, могут повысить доходность сразу до 2 процентных показателей);

средние ставки по валютным депозитам на срок до 1 года останутся без существенных изменений: 1,8 – 2% на долларовые вклады и 1,5 – 1,8% на вклады в евро;

максимальные ставки, где валютные депозиты с размещением на 1 год сохранятся на отметках 3% в долларах и 2% в евро.

Чего ждать от депозитов в августе

Дмитрий Замотаев считает, что ожидания от уменьшения учетной ставки будут определять тренды по процентным ставкам. То есть все больше банков будут пересматривать размер доходности по гривневым депозитам в сторону уменьшения.

Ожидаемое уменьшение ставок будет на уровне 2-3%, что с учетом инфляции позволит клиентам все равно рассчитывать на чистую прибыль по гривневым вкладам с размещением от 6 месяцев до 1 года на уровне 3-5%.

– объяснил он.

По его мнению, в августе следует ожидать, что доля валютных депозитов будет постепенно расти, ведь сейчас более 15% всех новых вкладов – это депозиты в валюте. В течение 1-2 месяцев их количество может возрасти до 20%.

Август станет месяцем "злома" тренда самых высоких ставок по гривневым депозитам. В 2023 году столь высоких ставок уже не будет. Кроме того, многие комбанки будут "подстраивать" собственные валютные вклады под реалии рынка, то есть постепенно увеличивая их доходность (ожидается, что в течение августа средние ставки по долларовым вкладам сроком до 1 года могут вырасти до 3%, а вклады в евро на этот же срок размещения - до 2,5%),

– подытожил Замотаев.

Поэтому в августе начнется новый тренд по уменьшению процентных ставок по гривневым депозитам, что будет зеркальным отражением изменений учетной ставки НБУ.