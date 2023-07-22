Гибкий курс не за горами

Замглавы НБУ Сергей Николайчук рассказал, что переход к гибкому курсу является одной из стратегий НБУ, на которую регулятор ориентируется. Кроме того, в нее входит еще и смягчение валютных ограничений и возврат к инфляционному таргетированию.

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Следовательно, предпосылками к возвращению гибкого курсообразования станет:

управляемая ситуация на валютном рынке;

достаточный объем международных резервов;

смягчение ряда ограничений, позволяющих минимизировать разницу между курсами на разных сегментах валютного рынка;

устойчивое понижение инфляции;

действенность монетарных инструментов для обеспечения привлекательности активов в гривнах.

Интересно, что Сергей Николайчук не отрицает, что переход может состояться и раньше. Ведь в последнее время происходит значительный прогресс работы регулятора на этот счет.

Возможно, условия для перехода к гибкому курсообразованию возникнут и раньше. Но пока ничего конкретно не обещаем,

– добавляет заместитель главы НБУ.

Впрочем, нужно понимать, что повышение гибкости курса доллара будет происходить постепенно, а не сразу. Для этого нужно время.

Когда фиксированный курс станет нефиксированным

За словами финансового аналитика Михаила Демкива, год назад курс подняли с 29 гривен до 36 гривен. Таким образом, фиксированный курс держится на этой отметке до сих пор. Впрочем, аналитик отметил, что пока изменений по этому поводу не стоит ждать.

Скорее всего, его не будет, по крайней мере, я так читаю этот документ,

– говорит Демкив.

Скорее всего, курс Нацбанк сможет "отпустить" только в начале 2024 года. Но такое изменение будет постепенным, а колебания будут в обе стороны.