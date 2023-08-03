Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 3 августа покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 36,9 гривны (без изменений против 2 августа), а продажа – 37,5 гривны (без изменений).
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- Наличное евро банки покупают за 40,8 гривны (-5 копеек), а продают в среднем по 41,55 гривны (-5 копеек).
Курс в обменниках
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,55 гривны (-45 копейка), а продажа – 41,69 гривны (+23 копейки), по данным finance.ua.
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,27 гривны (+9 копеек), а продажа – 37,4 гривны (+5 копеек).
- Евро покупают по 41,11 гривны (-2 копейки), а продают за 41,39 гривны (-1 копейка).
Прогноз курса в неделю
По словам финансового аналитика Алексея Козырева, на этой неделе спрэд при покупке/продаже у большинства обменников финкомпаний и в кассах банков будет находиться в пределах 20 – 30 копеек по доллару и от 25 – 35 копеек до 1 гривны за евро.
Если люди не начнут скупать валюту, игра на повышение курса скоро закончится. Но если украинцы на ажиотаже начнут копить валюту, владельцы обменников продолжат поднимать курсы.
Каким будет курс с 31 июля по 4 августа:
- Доллар: в банках – коридор от 36,55 до 38,15 гривны, в обменниках – от 36,60 до 37,95 гривны;
- Евро: в банках – от 40,20 до 42,40 гривны, в обменниках – от 40,55 до 42,30 гривны.