Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 3 серпня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,9 гривні (без змін проти 2 серпня), а продаж – 37,5 гривні (без змін).

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Готівкове євро банки купують за 40,8 гривні (-5 копійок), а продають в середньому за 41,55 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,01 гривні (-1 копійка), а продаж – 37,44 гривні (+11 копійок), за даними finance.ua.

(-1 копійка), а продаж – (+11 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,55 гривні (-45 копійка), а продаж – 41,69 гривні (+23 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,27 гривні (+9 копійок), а продаж – 37,4 гривні (+5 копійок).

(+9 копійок), а продаж – (+5 копійок). Євро купують по 41,11 гривні (-2 копійки), а продають за 41,39 гривні (-1 копійка).

Прогноз курсу на тиждень

За словами фінансового аналітика Олексія Козирева цього тижня спред при купівлі/продажу у більшості обмінників фінкомпаній та в касах банків перебуватиме в межах 20 – 30 копійок за доларом та від 25 – 35 копійок до 1 гривні за євро.

Олексій Козирев Фінансовий аналітик Якщо люди не почнуть скуповувати валюту, гра на підвищення курсу швидко закінчиться. Але якщо українці на ажіотажі почнуть накопичувати валюту, власники обмінників продовжать підіймати курси.

Яким буде курс з 31 липня по 4 серпня:

Долар : у банках – коридор від 36,55 до 38,15 гривні, в обмінниках – від 36,60 до 37,95 гривні;

: у банках – коридор від 36,55 до 38,15 гривні, в обмінниках – від 36,60 до 37,95 гривні; Євро: у банках – від 40,20 до 42,40 гривні, в обмінниках – від 40,55 до 42,30 гривні.

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