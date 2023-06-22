Долар дешевшає, а євро дорожчає: який курс валют на чорному ринку

На чорному ринку станом на ранок 22 червня спостерігається незначний спад ціни долара на 5 копійок, водночас євро набирає обертів як при купівлі, так і при продажі. Цікаво, що у банках та в обмінниках трішки інша ситуація.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 22 червня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,80 гривні (-5 копійок проти 21 червня), а продаж – 37,30 гривні (-5 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 40,25 гривні (-5 копійок), а продають в середньому за 40,90 гривні (без змін).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 36,80 гривні (-3 копійки), а продаж – 37,32 гривні (+7 копійок), за даними finance.ua.

(-3 копійки), а продаж – (+7 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,33 гривні (-15 копійок), а продаж – 41 гривня (+16 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,10 гривні (-5 копійок), а продаж – 37,20 гривні (-5 копійок).

(-5 копійок), а продаж – (-5 копійок). Євро купують по 40,68 гривні (+5 копійок), а продають за 40,90 гривні (+10 копійок).

Яка зараз ситуація на готівковому ринку

Банкірка Анна Золотько розповідає 24 Каналу, що за останні кілька тижнів небанківські обмінники пропонували іноземну валюту по дещо нижчому курсу. За її словами це означає, що попит на валюту з боку населення доволі слабкий.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Примітно, що вже другий тиждень поспіль, згідно з даними НБУ, загальне сальдо операцій населення з готівкової валюти є позитивним. Причому за останній тиждень показник сягнув рекордної позначки майже за рік – обсяг проданої населенням валюти був на 12,3 мільйона доларів більший, ніж обсяг придбаної.

Відтак Золотько пояснює, що попит на валюту знижується, а пропозиція зростає. І усі показники, які досягаються, є наслідком безготівкових операцій, що свідчить про загальний тренд на ринку.