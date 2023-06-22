Курс валют в банках

По данным "Минфина", 22 июня покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 36,80 гривны (-5 копеек против 21 июня), а продажа – 37,30 гривны (-5 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 40,25 гривны (-5 копеек), а продают в среднем по 40,90 гривны (без изменений).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 36,80 гривны (-3 копейки), а продажа – 37,32 гривны (+7 копеек), по данным finance.ua.

(-3 копейки), а продажа – (+7 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,33 гривны (-15 копеек), а продажа – 41 гривна (+16 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,10 гривны (-5 копеек), а продажа – 37,20 гривны (-5 копеек).

(-5 копеек), а продажа – (-5 копеек). Евро покупают по 40,68 гривны (+5 копеек), а продают за 40,90 гривны (+10 копеек).

Какая сейчас ситуация на наличном рынке

Банкирша Анна Золотько рассказывает 24 Каналу, что за последние несколько недель небанковские обменники предлагали иностранную валюту по более низкому курсу. По ее словам, это означает, что спрос на валюту со стороны населения довольно слаб.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Примечательно, что уже вторую неделю подряд, согласно данным НБУ, общее сальдо операций населения по наличной валюте положительное. Причем за последнюю неделю показатель достиг рекордной отметки почти за год – объем проданной населением валюты был на 12,3 миллиона долларов больше, чем объем приобретенной.

Следовательно, Золотько объясняет, что спрос на валюту снижается, а предложение растет. И все достигаемые показатели являются следствием безналичных операций, что свидетельствует об общем тренде на рынке.

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