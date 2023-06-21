20 червня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9404, який пропонує ввести адміністративну відповідальність за відмову чи обмеження в здійсненні валютних операцій.

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Що відомо про законопроєкт

Поки що немає ні тексту законопроєкту, ні пояснювальної записки до нього чи будь-яких інших супровідних документів. Проте проєкт закону №9404 називається "про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо адміністративної відповідальності за незаконні відмову або обмеження у здійсненні готівкових валютних операцій".

Очевидно, нардепи пропонують карати банки та обмінники, які безпричинно відмовлятимуть людям у валютних операціях або ж якимось чином обмежуватимуть їх. Скоріше за все, врегулювання цього процесу пов'язане з рішенням Нацбанку, який зобов'язав приймати старі чи зношені банкноти іноземної валюти.

Нацбанк врегулював продаж іноземної валюти

В Україні існує така дивна тенденція, що банки та обмінники або ж не приймають пошкоджену або застарілу іноземну валюту, або ж таки купують її, проте з величезним відсотком. Пересічний українець безпідставно втрачає багато коштів, якщо здає такі банкноти.

Національний банк наголосив, що ніколи не встановлював жодних обмежень щодо року випуску банкнот іноземної валюти і їх номіналу. Навіть навпаки нормативно-правовими актами НБУ прямо заборонено банкам та небанківським фінансовим установам встановлювати будь-які подібні обмеження. Тож принципова позиція регулятора така: у випадку порушення такі дії розцінюватимуться не лише як недотримання регуляторних вимог НБУ, але і як потенційна ознака шахрайської діяльності. А установи, які проводять такі махінації, штрафуватимуть.

Банки та обмінники зобов'язані приймати усі без винятку старі чи зношені банкноти іноземної валюти й Нацбанк це ретельно перевірятиме.

Усі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні прийматися до обміну,

– повідомили у Нацбанку.

Важливо! У відомстві зазначили, що мовиться про всі справжні банкноти, крім значно зношених чи пошкоджених. У випадку порушення прав споживача банком або обмінником, необхідно звернутися зі скаргою до керівництва такого банку чи небанківської фінансової установи. Якщо немає реакції з боку керівництва, слід звернутися до Національного банку.