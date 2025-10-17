Наразі в Україні почали діяти графіки відключення світла. Це відбувається на тлі російських атак по енергосистемі.

Як розібратися у графіках відключень світла?

Як працюють графіки та як зрозуміти свою чергу, пише 24 Канал з посиланням на Львівобленерго.

Для уникнення перевантаження обладнання та зменшення дефіциту генеруючої потужності, НЕК "Укренерго" може впроваджувати три основні види графіків:

СГАВ – спеціальні графіки аварійних відключень; ГАВ – графіки аварійних відключень; ГПВ – графіки погодинних вимкнень.

СГАВ – це спеціальні графіки аварійних відключень. У Львівобленерго назвали це "грубим" і швидким методом зменшення навантаження.

Цей графік розділений на 3 черги, які позначаються цифрами 1, 2, 3. СГАВ застосовується з найменшим часом реалізації протягом однієї-трьох хвилин.

ГАВ – це графіки аварійних відключень. Він є більш гнучким, зокрема час на його реалізацію збільшено до 10 хвилин.

Наприклад, у Львівобленерго ці графіки розділено на такі черги: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 та Підметка 2.1, Підметка 2.2., Підметка 3.1, Підметка. 3.2.

Важливо! Завчасно попередити споживачів та опублікувати інформацію щодо періодичності, тривалості застосування графіків ГАВ та СГАВ є неможливим.

ГПВ – це графіки погодинних вимкнень. Вони належать до таких, які завчасно плануються і план їх застосування на наступний день доводиться до відома споживачів.

Їх вводять, коли НЕК "Укренерго" заздалегідь може спрогнозувати дефіцит потужності в енергосистемі на певний період. Графіки ГПВ розділені на шість черг, кожна з яких поділена на дві підчерги, зокрема у "Львівобленерго" ці черги та підчерги позначаються 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4,2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2

Таке різне розподілення та застосування СГАВ, ГАВ та ГПВ визначається відповідними інструкціями Міненерго України, дотримання яких є обов’язковим для "Львівобленерго" та інших енергокомпаній,

– пояснили на сайті.

Зверніть увагу! Для розуміння, які графіки застосовані у той чи інший час, рекомендується звертатись до офіційних джерел інформації – сайтів та офіційних сторінок, зокрема НЕК "Укренерго", обласних адміністрацій, Міненерго.

Що відомо про російські атаки?

16 жовтня стало відомо, що Росія вшосте з жовтня атакувала українську газову інфраструктуру. Про це повідомили в Міненерго.

Під ударом опинилися цивільні об’єкти у кількох областях. Окрім газової інфраструктури, росіяни атакували також інші енергетичні об’єкти.

Зауважте! Зокрема в Міненерго закликають обмежити споживання світла у пікові години та заощадливо використовувати електроенергію.

Чи можуть українці допомогти енергосистемі?