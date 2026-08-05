Від 80 гривень за кілограм: в Україні прогнозують новий стрибок цін на популярну крупу

У 2026 році найбільше подорожчання серед різних видів круп продемонструвала гречка. Нині ціни на неї дещо скоригувалися, проте очікувати подальшого подешевшання не випадає.

Як подорожчала гречка у 2026 році

Гречка здорожчала на 70,8% порівняно з ціною на початку 2026 року. У липні крупа дещо подешевшала, однак це радше тимчасовий спад, який не означає формування довгострокової тенденції. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла науковиця Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна.

За підсумками липня ціни на гречку знизилися на 3,3% – до 76,67 гривні за кілограм. Очікувати подальшого подешевшання не варто, оскільки навіть попри сезонне збільшення пропозиції ринок продовжує зазнавати впливу високих витрат на виробництво та обмеженої пропозиції української сировини. Водночас споживчий попит залишається стабільним.

З огляду на ці фактори, Світлана Черемісіна робить висновок, що незначне подешевшання гречки у липні є, найімовірніше, тимчасовим.

Експертка зазначає, що виробництво гречки в Україні не є настільки масштабним, як в інших круп, тож сегмент є чутливим до урожайності, запасів та економічної ситуації на ринку.

Світлана Черемісіна Докторка економічних наук, головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки На формування роздрібних цін дедалі більший вплив мають витрати на переробку, енергоносії, логістику та оплату праці.

Який прогноз цін на гречку в серпні

За оцінкою експертки Світлани Черемісіної, у серпні здорожчання відбудеться для більшості видів круп, однак найбільше зростання, ймовірно, покаже гречка.

Науковиця прогнозує, що ціна на цю крупу може зрости на 3 – 5% і досягти 80 – 83 гривень за кілограм. Вартість інших видів круп для споживачів змінюватиметься помірнішими темпами за сезонною ринковою динамікою.

Нагадаємо, що щороку українці споживають 100 – 110 тисяч тонн гречаної крупи. Однак урожай 2025 року становив тільки 70,8 тисячі тонн, що спричинило дефіцит гречки. Скоригувати цю нестачу дозволяють перехідні залишки.