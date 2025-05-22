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22 травня, 17:01
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Ситуація не така проста: що буде з гривневими депозитами в кінці травня

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Ставки за гривневими депозитами залишаться стабільними на рівні 13% - 14,5% річних залежно від терміну розміщення.
  • Зростання нових вкладників за підсумками травня може скласти 2 – 3%.

В кінці травня на ринку спостерігатиметься затихання періоду бонусних пропозицій, які дають змогу громадянам отримати додаткові 1 – 1,5% до наявних ставок. Тобто, період максимальних пропозицій поволі переходить в стан інерції.

Як зміниться ситуація у секторі гривневих депозитів

Банкір Дмитро Замотаєв у коментарі 24 Каналу наголошує, що ставки залишаться стабільними і залежно від терміну розміщення коштів складуть в середньому від 13% до 14,5% річних.

 

Дмитро Замотаєв

Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку

Протягом квітня-травня найбільш популярними будуть вклади на 6 – 9 місяців, середні ставки за якими є найвищими – 13,5 – 14,5% річних.

Банкір також каже, що активність громадян може бути мінливою і залежати від низки "воєнних" та економічних чинників, серед яких варто виокремити такі:

  • просування на шляху завершення війни (принаймні завершення активної фази бойових дій);
  • міцність гривні;
  • загальна ситуація на валютному ринку (стабільні курсові показники дають змогу громадянам більш прихильно ставитися до гривні та розміщувати кошти на депозитах);
  • загальна ситуація в економіці.

Зверніть увагу! Як каже Замотаєв, можна припустити, що за підсумками травня приріст нових вкладників може бути на рівні 2 – 3%.

Попри досить вигідні умови для розміщення коштів, активність громадян є досить стриманою, що може свідчити про те, що ще наприкінці 2024 року більшість вільних грошей могла бути конвертована в іноземну валюту від цілком природного бажання зберегти кошти від знецінення,
– каже Замотаєв.

Разом з тим, інфляційний пік в країні вже досягнуто, а згідно з прогнозами інфляція поволі почне знижуватися: за розрахунками урядовців в кінці поточного року вона не перевищить 8 – 9% у річному вимірі. 

Зауважте! Імовірно, саме в червні кількість нових вкладників збільшиться.